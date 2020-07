Une Porsche 935 à l’assaut de Pikes Peak avec Jeff Zwart

Alors que Jeff Zwart se prépare à affronter Pikes Peak avec la nouvelle Porsche 935, le cinéaste révèle comment la montée du Colorado – et les voitures Porsche qu’il a emmenées là-bas – ont captivé son cœur.

Il y a peu de gens plus synonymes de Pikes Peak que Jeff Zwart. Le cinéaste et collectionneur de Porsche a couru la fameuse course de côte du Colorado pas moins de 17 fois dans une douzaine de Porsche 911 différentes. À ce jour, il a remporté l’événement à huit reprises et est maintenant entraîneur de Porsche Motorsport dans la catégorie GT4 Clubsport du championnat monomarque.

Pour 2020, Zwart retourne à la montagne à bord de la Porsche 935 développant 700 ch, dans la nouvelle catégorie Time Attack qui oppose les pilotes sportifs basés sur les véhicules de production et l’horloge dans un sprint d’un kilomètre de haut au sommet enneigé des Rocheuses.

Cela semble être un défi de taille, mais Pikes Peak est à la maison pour le californien décontracté, qui a d’abord craqué pour l’atmosphère extraordinaire de l’événement en le couvrant en tant que jeune photographe.

« Road and Track m’a envoyé pour la première fois à Pikes Peak pour le photographier en 1982 ou 1984 », explique Zwart. « J’étais déjà attiré par les rallyes et quand je suis arrivé, je pensais que c’était le rallye ultime. Surtout en gardant à l’esprit à ce stade, la montagne était complètement sale. Il a été extrêmement influent sur moi à la fois en tant qu’événement de sport automobile et visuellement l’altitude, les dénivelés et les falaises ont vraiment coché beaucoup de cases en tant que photographe. »

La première tentative de Zwart à Pikes Peak était à bord de sa voiture de rallye Mazda à la fin des années 1980. Couronné «Recrue de l’année», il a immédiatement été séduit. Après un certain succès en rallye national à bord de la toute nouvelle Porsche 964 Carrera 4 à transmission intégrale, Andial et Porsche Motorsport ont approché Zwart avec l’offre de soutien pour affronter à nouveau Pikes Peak. Le moteur atmosphérique a été remplacé par un moteur turbo unique développant 550 ch . « Nous avons gravi la montagne avec la voiture et ce n’était qu’un monstre pour y monter », se souvient-il. « Naturellement, nous voulions bien faire car c’était un programme Porsche et j’ai fini par gagner la catégorie ouverte cette année-là, c’est ainsi que tout a vraiment commencé. »

Zwart a continué à participer avec une grande variété de variantes de Porsche 911 dans de nombreuses catégories différentes, explorant le potentiel des voitures de route 911 purement de série aux côtés de voitures de rallye préparées sur mesure. Mais lorsque le parcours a commencé à être bitumé il y a une décennie, l’opportunité s’est présentée d’abandonner des voitures dérivées du rallye au profit d’un véhicule de circuit, et Zwart est revenu en 2010 avec une Porsche 911 GT3 Cup. Bien qu’une partie substantielle du parcours soit encore en gravier, Zwart a battu le record de catégorie de 38 secondes.

L’année suivante, il participa avec une Porsche 911 GT2 RS homologuée pour la route, l’amenant par la route à plus de 1 600 kilomètres de son domicile en Californie. Bien que Zwart ait raté la victoire de classe de seulement deux secondes cette année-là, il a tout de même établi un record de voitures de production. « Être récompensé avec 620 ch en haut de la montagne a été une véritable révélatio », explique Zwart. « Je n’avais jamais roulé avec autant de puissance et ça allait tout simplement devenir fou jusqu’au sommet. »

Ayant maintenant vu les avantages d’un châssis de course et du turbocompresseur avancé de Porsche, Zwart a décidé de combiner les deux, revenant l’année suivante avec une 911 GT3 Cup dans laquelle un moteur turbocompressé unique avait été abandonné. À la troisième tentative, il a de nouveau gagné sa catégorie.

« La 911 est à bien des égards la voiture idéale pour Pikes Peak », explique Zwart. « J’ai bien sûr grandi au volant de 911, et elles sont la base de toutes mes voitures de course – comprendre la façon dont elles tournent et se déplacent sous vous, et avoir tout ce poids sur l’essieu arrière, est un réel avantage à Pikes Peak. »

En 2020, cette familiarité avec la voiture et le parcours ira encore plus loin lorsque Zwart s’élancera pour la première fois dans la nouvelle Porsche 935. La voiture appartient au collectionneur Porsche Bob Ingram et est engagée par Road Scholars, le restaurateur Porsche spécialisé dirigé par le fils d’Ingram, Cam. Pour Zwart, c’est un rêve devenu réalité.

« Lorsque la 935 a fait ses débuts à la Rennsport Reunion en 2018, naturellement, je pensais que ce serait une excellente voiture Pikes Peak parce qu’elle est à double turbocompresseur et essentiellement basée sur la voiture de route GT2 RS, donc elle a toute cette maniabilité sur route, ce qui est important pour Pikes Peak, mais elle a tout le châssis du sport automobile construit autour d’elle. »

Il a demandé le soutien à Michelin et Mobil 1 et la voiture a été inscrite dans la nouvelle catégorie Time Attack qui exige que toutes les voitures soient conformes aux normes d’usine. Mais comme un premier test à Willow Springs l’a révélé la semaine dernière, c’est tout sauf un problème.

« La voiture a trois choses que je n’avais jamais expérimentées dans une voiture de course à Pikes Peak auparavant », explique-t-il. « Seulement deux pédales parce que c’est la PDK avec l’antipatinage et l’ABS. Mais elle se sent légère et agile et le TC (traction control) et l’ABS sont tous les deux incroyables. Au troisième tour, j’étais totalement à l’aise dans la voiture. C’était juste fantastique. C’est probablement la voiture de course la plus accessible que j’ai conduite depuis des années. »

Il y a encore quelques inconnues. La ligne de départ à Pikes Peak est à une altitude de 2743,2 m et les défis que l’altitude apporte à la fois à la voiture et au conducteur sont difficiles à reproduire sur un circuit conventionnel. Maintenant que le parcours est entièrement bitumé, il est également plus sensible aux changements dramatiques des conditions météorologiques.

« C’est certainement un endroit intimidant et aux conséquences énormes. Les concurrents tournent rarement à Pikes Peak – il y a toujours quelque chose à frapper ou un risque de tomber. Mais au fil des années, ma connaissance du lieu a évolué. C’est une montagne tellement complexe à courir. Il y a 156 virages et elle se termine à plus de 14 000 pieds (4267,2 m). Avec tant de choses à gagner, je dis toujours que vous ne courez pas contre les autres concurrents, vous courez sur la route. C’est de cette façon que je l’aborde de toute façon. Je garde la tête baissée et je ne m’inquiète pas trop de ce que les gens font autour de moi. »

Photos : Larry Chen