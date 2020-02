GP Ice Race 2020 – Les pilotes de course Audi ont fait le show sur la glace

Lors de la deuxième course de la GP Ice Race à Zell am See en Autriche, le pilote de Formule E Daniel Abt et le champion du DTM René Rast ont démontré leur talent de pilotage sur un terrain glissant avec leurs voitures de course Audi. Le champion du monde des rallyes 1984 – Stig Blomqvist et le triple vainqueur du Mans – Benoît Tréluyer – ont rejoint le show Audi.

Hildegard Wortmann, membre du Directoire en charge du marketing et des ventes, était présente et a rejoint René Rast dans l’Audi RS 5 DTM ainsi que Stig Blomqvist dans l’Audi Sport quattro pour plusieurs tours rapides.

« Ce fut une expérience impressionnante », a-t-elle déclaré. « C’était formidable de voir l’enthousiasme des nombreux fans du circuit, ils ont eu droit à un spectacle extraordinaire : un événement unique qui relie l’histoire, le présent et l’avenir du sport automobile. »

Après que la traditionnelle course sur glace à Zell am See ait célébré un renouveau après 45 ans l’année dernière, les pilotes de course Audi ont de nouveau offert aux spectateurs un spectacle passionnant. Daniel Abt a effectué plusieurs tours spectaculaires sur la neige avec son Audi e-tron FE06 de la FIA Formula E et a tiré l’as de ski acrobatique Benedikt Mayr sur une corde, en style skijoring traditionnel, derrière son coureur de Formule E.

« Bene est un skieur professionnel, je conduis des voitures de course, nous avons donc eu l’idée de faire quelque chose ensemble à nouveau ici », a déclaré Abt. « Au fil du temps, cet événement avec des voitures de course passionnantes de plusieurs marques et époques est devenu un point chaud de la scène de la course automobile. Les pilotes passent une excellente journée ensemble, il n’y a pas de pression de compétition et nous donnons aux fans un excellent spectacle. »

Dans des conditions difficiles autour du point de congélation, le double champion DTM René Rast a partagé les tâches de conduite de son Audi RS 5 DTM #33 avec le Français Benoît Tréluyer. Parce que l’Audi de course n’avait pas la traction requise l’année dernière sur la glace, les jantes étaient désormais plus étroites de douze centimètres et des pneus cloutés nettement plus fins étaient montés. « Après avoir ajusté la configuration pour la surface molle et profonde et pour les pneus spéciaux, ma course dans la voiture DTM sur neige a été très amusante pour les fans », a rapporté Rast.

Le show spectaculaire de la marque Audi a été rendu parfait grâce à Stig Blomqvist. L’ancien pilote d’usine Audi, qui a remporté le Championnat du monde des rallyes en 1984 sur une Audi, a piloté l’historique Audi Sport quattro. Benoît Tréluyer a conduit un autre classique : dans l’épreuve de skijoring, le champion du monde d’endurance FIA ​​2012 a remorqué le champion du monde de slalom 1987 Frank Wörndl avec une DKW F91 historique. Wörndl était sur les skis olympiques originaux de Willy Bogner de 1960.

Photos : Audi