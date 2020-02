12H Bathurst 2020 – Première pole position Porsche aux qualifications

L’équipe cliente Porsche Absolute Racing a réalisé une qualification idéale lors de la manche d’ouverture de l’Intercontinental GT Challenge 2020 à Barthust en australie : le pilote d’usine Porsche Matt Campbell a réalisé le meilleur tour de la journée (2:03,554 minutes) offrant ainsi à Porsche sa première pole position sur le circuit Mount Panorama. Avec la Porsche 911 GT3 R n°911, Laurens Vanthoor a décroché samedi la cinquième place de la grille pour Earl Bamber Motorsport (EBM).

Sur le circuit de 6,213 kilomètres dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud, les deux pilotes Porsche se sont qualifiés pour démarrer en tête de la course. Le vainqueur de l’année dernière, Campbell, a gardé son calme à des températures de 39 degrés Celsius et a souligné son intention de remporter une autre victoire à domicile. Le pilote de 24 ans partage le véhicule avec ses deux coéquipiers pilotes français Mathieu Jaminet et Patrick Pilet. Les deux champions IMSA Vanthoor et le pilote d’usine Porsche Earl Bamber ont partagé le pilotage avec la star australienne de la course automobile Craig Lowndes.

Matteo Cairoli a raté de justesse sa place dans le groupe des 10 premières voitures avec seulement 0,238 seconde. Le pilote issu de Côme en Italie est arrivé douzième avec sa Porsche 911 GT3 R. Il a partagé le cockpit du véhicule n°912 avec le pilote d’usine Porsche Dirk Werner et Thomas Preining.

L’équipe Grove Racing a décroché la deuxième place de la grille dans la catégorie Pro-Am (16ème au total) sur le circuit à environ 200 kilomètres à l’ouest de Sydney. Dans la voiture n°4, Ben Barker n’était qu’à 0,088 seconde du leader de la catégorie. Stephen Grove et son fils Brenton Grove complètent le trio de pilotes.

Les qualifications pour le NED Racing Team (911 GT3 R n°12) et le pilote d’usine Porsche Romain Dumas ne se sont pas aussi bien déroulées. Pendant son tour, le spécialiste chevronné a rencontré un drapeau rouge et a été contraint de s’arrêter. Au final, Romain Dumas a terminé cinquième de la catégorie Pro-Am (25ème au général). Pour la course, Jaxon Evans et David Calvert-Jones se sont joints au Français au volant de la 911 de NED Racing.

Photos : Porsche