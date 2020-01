Hahnenkamm Race : Audi électrifie Kitzbühel

Pour la 18ème fois, Audi est le sponsor en titre de la Coupe du monde de ski Audi FIS, dont l’événement phare de la saison se tiendra à Kitzbühel ce week-end. En tant que partenaire, la marque a présenté la célèbre course de Hahnenkamm avec de nombreuses activités centrées sur le thème de la mobilité électrique comme «Kitz Electrified».

«HKR» fête un anniversaire spécial : le week-end du 24 au 26 janvier 2020, la Hahnenkamm Race se tiendra pour la 80e fois. Année après année, quelque 100 000 spectateurs affluent à Kitzbühel en Autriche pour assister aux compétitions masculines en Super G, en slalom et bien sûr sur le parcours de descente grandiose «Streif». Audi soutient désormais l’événement phare de la saison en Autriche ainsi que l’ensemble de la Coupe du monde de ski Audi FIS en tant que partenaire et sponsor principal depuis près de deux décennies.

Cette année, l’Audi e-tron, le premier modèle entièrement électrique de la marque, jouera à nouveau un rôle de premier plan lors de l’événement : 50 des 85 voitures de la flotte de navettes sont électrifiées et l’e-tron, en plus d’autres modèles, sera également déployée lors de l’Audi driving experience à Kirchberg, à proximité. A cet effet, le complexe, qui abrite un parc tout terrain et un parcours de slalom, sera équipé pour la première fois d’une borne de recharge mobile.

Pour ceux qui recherchent une expérience personnelle du légendaire Mouse-Trap avec son gradient de 85% sans monter eux-mêmes dans le ciel, Audi Austria a conçu une application qui les emmènera d’abord dans la Streif à bord d’une Audi e-tron, puis les feront redescendre par les pistes légendaires. La légende du ski Hans Knauß et le présentateur Stefan Steinacher serviront de commentateurs de la performance. L’application est appelée «#unraceable Ski Challenge» et est disponible gratuitement pour iOS et Android.

Audi soutient les athlètes alpins en tant que sponsor titre de la Coupe du monde de ski depuis près de deux décennies et est le sponsor principal de l’Association allemande de ski (DSV), y compris toutes les équipes nationales, depuis 35 ans. La marque a également des engagements avec de nombreuses autres équipes nationales alpines et apparaît comme partenaire lors d’événements sélectionnés. Certaines équipes s’entraînent régulièrement au centre de soufflerie Audi à Ingolstadt ou participent à des événements Audi driving experience à Neuburg an der Donau.

Photo : Audi