Lamborghini se lance dans les vêtements pour enfants avec Kabooki

Automobili Lamborghini a signé un accord de licence avec le spécialiste danois des vêtements pour enfants Kabooki pour la production et la distribution de la collection de vêtements pour enfants Automobili Lamborghini.

Le partenariat, qui commence avec la collection Automne / Hiver 2020, est présenté en Italie, en Scandinavie, en Allemagne, en Autriche, au Royaume-Uni et aux États-Unis. La collection est une gamme dynamique de la tête aux pieds destinée aux enfants de quatre à quatorze ans. La création de contenu et la narration sont une partie importante de la construction de la marque et le but de Kabooki est d’inspirer les jeunes à goûter à la marque automobile ambitieuse et mondialement connue à travers des vêtements pour enfants.

« Nous sommes très satisfaits des résultats de notre première collection avec Kabooki, et nous voyons notre ADN de marque clairement interprété de la bonne manière à travers cette gamme. Lamborghini est une jeune marque et cet accord de licence est une nouvelle étape dans notre mission de faire partie du monde des enfants », explique Katia Bassi, directrice du marketing et de la communication d’Automobili Lamborghini. « Notre marque est pour les vrais amoureux de Lamborghini, et nous voulons que cette passion commence dès l’enfance. »

« Depuis que le design est devenu si essentiel, nous avons commencé à chercher le bon profil de conception. Un profil international qui pourrait interpréter tous les détails des voitures dans les vêtements tels que l’emblématique forme en Y, les formes hexagonales et tous les petits détails que tous les connaisseurs Lamborghini peuvent repérer immédiatement. Le design de la première collection a été faite en étroite collaboration avec Lamborghini, et nous sommes satisfaits des premières réactions des acheteurs jusqu’à présent », a déclaré Christopher Silcowitz, PDG de Kabooki.

La collection automne / hiver 2020 sera disponible sur les marchés susmentionnés à partir du mois d’août 2020 et via la boutique en ligne officielle d’Automobili Lamborghini www.lamborghinistore.com.

Photos : Lamborghini