Holger Brandt – Nouveau directeur service après-vente et service client chez Bugatti

Changement de personnel chez Bugatti : Holger Brandt a repris la position du directeur mondial après-vente et service client chez Bugatti. Holger Brandt succède à David Garcia. Ce dernier occupera à partir de juin le poste de directeur mondial après-vente chez VW Commercial Vehicles au sein du groupe Volkswagen.

« C’est à la fois un plaisir et un honneur pour moi de travailler dans une entreprise aussi exclusive et riche en traditions avec ces voitures hypersportives incomparables. J’ai vraiment hâte d’y être », explique Holger Brandt.

Holger Brandt, âgé de 47 ans, a une longue carrière dans l’industrie automobile à son actif. Après une formation d’ingénieur en mécatronique automobile, il a étudié la technologie des véhicules à l’Université des Sciences Appliquées de Cologne. Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur, Holger Brandt a débuté chez Audi AG en tant qu’ingénieur de projet et a travaillé en Allemagne et en Chine.

Après quatre ans, il est passé à un conseil en stratégie et ensuite a commencé à travailler pour Porsche à partir de 2004. Depuis, il a occupé divers postes de direction au sein de l’entreprise, plus récemment en tant que directeur exécutif après-vente et développement commercial pour Porsche Japan.

« Ma priorité est d’optimiser davantage le service client déjà excellent et exclusif en collaboration avec nos partenaires de service dans le monde entier et, en même temps, de développer de nouvelles offres de services attractives pour nos clients en utilisant de nouvelles technologies », poursuit Holger Brandt.

Christian Mastro, membre du Comité de Direction pour les domaines de la vente, du service client et des licences chez Bugatti, souhaite la bienvenue au nouvel employé : « Avec Holger Brandt, notre équipe est enrichie par un manager hautement qualifié et un amateur de voitures, qui est également bien connecté sur le plan international et qui dispose d’une compréhension technique profonde de nos voitures hyper sportives. Je suis sûr qu’il soutiendra activement Bugatti et aidera à prendre soin de nos concessionnaires et des passionnés de Bugatti autour du monde d’une manière très attentionnée. »

« Je tiens à remercier David Garcia pour son excellent travail au cours des deux dernières années et demie. Je souhaite à David Garcia bonne chance et beaucoup de succès dans sa future carrière », déclare Christian Mastro.

Photo : Bugatti