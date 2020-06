Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition – Limitée à 992 exemplaires

La Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition est le premier modèle d’un ensemble de quatre pièces de collection, inspirée des années 1950 et 1960 et fruits de la stratégie Heritage Design. Des éléments de design historiques à l’extérieur et à l’intérieur ont été réinterprétés et combinés avec une technologie de pointe dans un modèle spécial exclusif conçu par le département Porsche Exclusive Manufaktur. Il peut être commandé dès maintenant et sera livré aux concessionnaires à l’automne 2020. Le nombre d’exemplaires est limité à 992, pour correspondre à la nomenclature interne de la série. Parallèlement au lancement de ce modèle spécial, une sélection d’éléments intérieurs est disponible pour tous les modèles 911 actuels dans le cadre d’un pack Heritage Design. En exclusivité pour les acheteurs de cette pièce de collection, Porsche Design a créé un chronographe de haute qualité, lui aussi en quantité limitée.



« Avec les modèles Heritage Design, nous réveillons des souvenirs des années 1950, 1960, 1970 et 1980 chez nos clients et nos fans. Aucune autre marque ne saurait transposer ces éléments dans la modernité aussi bien que Porsche. Nous répondons ainsi aux désirs de nos clients. Ces modèles spéciaux exclusifs nous permettent par ailleurs de créer une nouvelle ligne de produits reflétant la dimension ‘style de vie’ de notre stratégie de produit », déclare Oliver Blume, Président du Directoire de Porsche.

La peinture exclusive rouge métallisé Cherry, les quatre autres couleurs extérieures disponibles et les lettres dorées créent un style authentique inspiré des années 1950. Un habillage haut de gamme blanc au design historique caractérise l’extérieur de la 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Le graphisme sport automobile en forme de lance est particulièrement frappant sur les ailes avant. Ces « spears » (lances) sont une citation des débuts du sport automobile Porsche. L’insigne Porsche Heritage sur la grille du capot arrière est un autre point fort. Son design rappelle celui de la Porsche 356. À l’époque, cet insigne était décerné lorsque le véhicule avait atteint la barre des 100 000 km. Le label de qualité d’antan ornera – dans une interprétation moderne – l’arrière des quatre modèles Porsche Heritage Design. Avec la jante Carrera Exclusive Design 20/21 pouces de série et les étriers de frein peints en noir dans un style classique, l’écusson Porsche historique de 1963, qui pare le capot avant, le volant, les cache-moyeux de roue et la clé du véhicule et qui est imprimé sur les appui-têtes et le porte-clés, fait lui aussi le lien avec le passé.

L’intérieur est lui aussi un hommage à la tradition : la sellerie exclusive en cuir bicolore combine un cuir bordeaux avec le cuir Club OLEA beige Atacama ou un cuir noir avec le cuir Club OLEA beige Atacama. Le retour du velours côtelé – qui pare les sièges et les panneaux de porte – matériau déjà utilisé dans la Porsche 356, fait revivre l’esprit et la mode des années 1950. Le compte-tours et le chronomètre, de style classique avec leur éclairage vert, accentuent la dimension émotionnelle du concept, de même que le ciel de toit perforé en microfibre et le riche revêtement cuir Exclusive Manufaktur. Un insigne en métal sur la baguette décorative du tableau de bord permet de visualiser le numéro d’édition limitée du véhicule.

Le premier modèle Heritage Design est basé sur la nouvelle 911 Targa de la génération 992, présentée il y a seulement quelques jours. Équipé de technologies dernier cri en matière de châssis, de systèmes d’assistance et d’infodivertissement, il est propulsé par un moteur biturbo de 450 ch (331 kW). La boîte à double embrayage à huit rapports combinée au moteur Boxer high-tech permet à la 911 Targa d’atteindre une vitesse maximale de plus de 304 km/h et de franchir en moins de 3,6 secondes (avec le Launch Control) le 0 à 100 km/h.

La nouvelle Porsche 911 Targa Heritage Design Edition peut être commandée dès maintenant et sera lancée en octobre 2020.

Stratégie Heritage Design Porsche : réinterprétation d’éléments de design classiques

Les modèles Heritage Design soulignent la dimension « Lifestyle » qui, au sein de la stratégie produit de Porsche, représente des concepts au caractère particulièrement émotionnel. En collaboration avec le département Porsche Exclusive Manufaktur, le département design « Style Porsche » réinterprète ici des modèles de 911 et des équipements iconiques des années 1950 aux années 1980, et fait revivre des caractéristiques typiques. Le pack Heritage Design du Speedster 911 de 2019 donnait déjà un premier aperçu de cette stratégie. À intervalles réguliers et en nombre limité, Porsche va lancer au total quatre modèles spéciaux.

Chronograph 911 Targa 4S Heritage Design Edition : une montre assortie à la voiture

En exclusivité pour les propriétaires du modèle spécial en édition limitée, Porsche Design a conçu un chronomètre haut de gamme : la Chronograph 911 Targa 4S Heritage Design Edition. Cette montre mécanique affiche un design noble et puriste et, comme la voiture, elle est limitée à 992 exemplaires. Pour un certain nombre de détails, les concepteurs se sont inspirés de la légendaire Porsche 356 et de l’emblématique Porsche 911 Targa : le design du cadran avec aiguille des secondes blanche et anneaux verts en « Phosphor Green » reprend ainsi celui du compteur et du compte-tours des véhicules. Les heures sont indiquées en caractères typiques Porsche. Le bracelet est en cuir intérieur Porsche original. L’inscription « 911 » est un autre hommage à l’icône des voitures de sport.

Photos – Vidéo : Porsche