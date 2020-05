IMSA iRacing Pro – Nick Tandy remporte la victoire pour Porsche au Virtual Road America

Le pilote d’usine Porsche Nick Tandy a remporté la quatrième manche du championnat virtuel IMSA iRacing Pro Series à Elkhart Lake (USA). Le pilote de course britannique expérimenté a réalisé une performance inspirée au volant de sa Porsche 911 RSR n°911 virtuelle pour franchir la ligne d’arrivée à Road America avec une avance de 2,845 secondes. Au cours de la course de 90 minutes sur la plate-forme de simulation de course en ligne iRacing, Nick Tandy a évité les ennuis dans la course serrée et parfois turbulente pour remporter la victoire inaugurale de Porsche dans la série de courses numériques IMSA. Avant la course, Tandy avait obtenu de précieux conseils de Joshua Rogers, le champion en titre de la Porsche TAG Heuer Esports Supercup.

Le pilote Porsche Junior Ayhancan Güven a cependant été frappé par un malheur majeur. Après avoir réalisé une bonne conduite, le jeune pilote junior turc était deuxième derrière son collègue Porsche NickTandy. Après 19 minutes de course, sa Porsche 911 RSR n°913 a subi des dommages importants après avoir été en contact avec un backmarker. Güven, qui a souligné sa grande habileté en tant que sim racer en effectuant le tour de course le plus rapide par une marge convaincante, n’a pas pu continuer. L’une des performances les plus impressionnantes est venue de l’américain Shinya Michimi. Le pilote virtuel chevronné de l’Ohio a conclu la course dans la Porsche 911 RSR engagée par Meyer Shank Racing à la quatrième place.

Les champions en titre de l’IMSA, Laurens Vanthoor et Earl Bamber, ont franchi la ligne d’arrivée en 21ème et 24ème positions. Le Canadien Robert Wickens a célébré un solide début au volant de la Porsche 911 RSR virtuelle engagée par Pfaff Motorsports. L’ancien pilote DTM, qui se remet en route après un grave accident d’IndyCar, a terminé à la 27ème place.

La cinquième manche de la série IMSA iRacing Pro sera disputée le 28 mai prochain sur le Virginia International Raceway virtuel (États-Unis).

Résultats des participants Porsche

1. Nick Tandy (GB), Porsche 911 RSR #911, 42 tours

4. Shinya Mishimi (USA), Porsche 911 RSR #86, 42 tours

10. AJ Allmendinger (USA), Porsche 911 RSR #60, 42 tours

21. Laurens Vanthoor (B), Porsche 911 RSR #912, 42 tours

23. Misha Goikhberg (CDN), Porsche 911 RSR #57, 42 tours

24. Earl Bamber (NZ), Porsche 911 RSR #91, 42 tours

27. Robert Wickens (CDN), Porsche 911 RSR #9, 42 tours

30. Parker Chase (États-Unis), Porsche 911 RSR #19, 41 tours

32. Riley Dickinson (USA), Porsche 911 RSR #53, 35 tours

Abandon – Ayhancan Güven (TR), Porsche 911 RSR #913, 33 tours

Abandon – Ben Keating (USA), Porsche 911 RSR #33, 33 tours

Abandon – Dylan Murry (USA), Porsche 911 RSR #35, 14 tours

Photos : Porsche