Première mondiale de la Roland Gumpert Nathalie « First Edition » 2020

C’est un tournant dans la mobilité électrique. Aujourd’hui, la marque de voitures de sport « Roland Gumpert », sous la direction du PDG, ingénieur et développeur en chef Roland Gumpert, présente en première mondiale virtuelle depuis Ingolstadt le premier modèle de série de la Roland Gumpert Nathalie via la First Edition avec une pile à combustible au méthanol produisant de l’hydrogène / électricité.



« C’était mon idée d’une voiture électrique qui ne s’arrêterait pas lorsque la batterie était vide. Aujourd’hui, nous présentons le premier véhicule de série produit au monde avec une pile à combustible au méthanol indépendante des stations de charge ou des stations de remplissage d’hydrogène spéciales », explique le PDG Roland Gumpert.

Dans l’évolution vers le modèle de production, de nombreux points caractéristiques ont été travaillés par rapport à la version prototype présentée l’an dernier (voir notre découverte du véhicule sur le circuit du Nürburgring). La caractéristique la plus frappante est les portes, qui sont conçues comme des « portes à ciseaux » – courantes dans les voitures de cette catégorie de super coupés sportifs avec des gènes de voitures de sport de race pure.

« Le développement ultérieur du show-car à la production en série permet au designer de remettre en question sa propre création, de développer des éléments uniques et importants et d’harmoniser l’esthétique de l’ensemble du design. Lors du développement du design en série de la Nathalie, les contraintes techniques a contribué à affiner les proportions du véhicule et à affiner les lignes avant et latérales. Le véhicule a grandi exactement aux bons endroits. Une parfaite interaction entre design et technologie », explique Lorenz Loew, designer en chef chez Ideenion marque exclusive de voitures de sport.

Dans l’ensemble, cette conception démontre davantage le leadership technologique des véhicules Roland Gumpert. L’utilisation de matières biologiques légères comme le lin est particulièrement progressive. La « First Edition » est différente de la précédente gamme de prototypes avec carrosserie en carbone, jusqu’à 50% de lin est utilisé.

La version actuelle de la série présente une pile à combustible au méthanol de 15 kW qui génère en continu de l’hydrogène à partir de méthanol et génère ainsi de l’électricité. Cela permet des déplacements en ville et des déplacements sur les routes de campagne presque sans utiliser la batterie de secours. La capacité énergétique de l’ensemble du système composé d’une cellule de puissance au méthanol avec un réservoir de 65 l et une batterie tampon est de 190 kWh.

Le véhicule est ravitaillé en carburant comme les voitures conventionnelles en trois minutes avec l’infrastructure la plus simple. L’accélération de 0 à 100 km/h est de 2,5 secondes avec une vitesse de pointe de 300 km/h grâce à deux boîtes de vitesses synchronisées à 2 rapports.

Typiquement pour Roland Gumpert, ce véhicule est bien sûr prêt pour le circuit. Un cadre spatial conforme à la FIA avec arceau de sécurité et le système à 4 roues motrices assurent les performances nécessaires.

Le véhicule peut être ravitaillé en méthanol disponible dans le commerce. La fourniture est gratuite pour les clients durant la première année suivant la livraison. Un service de livraison de nuit a été installé pour la clientèle exclusive en Allemagne, en Autriche et en Suisse et est actuellement en cours d’extension à travers l’Europe. Les régions d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient sont également en cours de développement. L’organisation et la vente sont assurées par le spécialiste du marketing de terrain FMS dans le cadre du groupe Advantage Smollan opérant à l’international.

La Roland Gumpert Nathalie ‘Première Edition’ est une édition spéciale à l’occasion du lancement du produit. L’équipement spécial somptueux et la peinture spéciale de cette édition sont inclus dans le prix de base de cette première série. Les véhicules sont commercialisés dans le monde entier au prix de 407 000 euros. La « Première Edition » est strictement limitée au sein de la série Nathalie. Au total, le Roland Gumpert « Nathalie » est limité à un maximum de 500 véhicules dont la « First Edition » pour le marché mondial. Les premiers véhicules seront disponibles à partir du premier semestre 2021.

La marque Roland Gumpert

En tant qu’ingénieur, développeur et PDG, Roland Gumpert développe des automobiles pionnières depuis de nombreuses décennies. Du succès du rallye et du développement de la transmission intégrale du véhicule de rallye Audi quattro à la super sportive Gumpert apollo en passant par l’actuelle Roland Gumpert Nathalie. Les véhicules sont fabriqués à Ingolstadt chez Gumpert Aiways Automobile GmbH selon la devise de Roland Gumpert « PURE GERMAN SPEED made in Germany ».

Photos – Vidéo : Roland Gumpert