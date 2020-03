Keyvany Keyrus – Un Lamborghini Urus bodybuildé de 850 ch et 1 100 Nm

En lançant l’Urus, Lamborghini a ouvert la voie du Super SUV offrant des performances de haut niveau. Rapidement, certains préparateurs ont focalisé leur attention sur ce véhicule afin d’offrir encore plus de sportivité et d’exclusivité, à la fois à l’extérieur, à l’intérieur et sous le capot. Keyvany a conçu sa version dénommée Keyrus, dont le moteur V8 biturbo développe 850 ch et 1 100 Nm.



Grâce à l’Urus, Lamborghini a pu doubler sa production totale et s’adresser à une nouvelle clientèle recherchant un véhicule plus polyvalent. Pour ceux qui souhaitent avoir plus d’exclusivité et de performances, Keyvany propose sa version plus extrême via le Keyrus.

Côté motorisation, le V8 biturbo développant à l’origine 650 ch passe à 850 ch avec 1 100 Nm de couple pour la version la plus puissante permettant de passer de 0 à 100 km/h en 3,3 s.

Le préparateur allemand va plus loin en personnalisant l’intérieur selon les goûts des clients avec de nombreux éléments en carbone (comme le dos des sièges), des habillages en cuir et en Alcantara.

Le travail semble de grande qualité avec de nombreux petits détails intéressants à observer.

Par contre l’extérieur est assez chargé d’éléments de carrosserie en carbone. Basé à Francfort en Allemagne, le préparateur Keyvany GmbH a été fondé en 2018 et est composé de personnes ayant plus de 20 ans d’expérience dans la fibre de carbone. Les pièces en carbone spécialement développées pour le kit aérodynamique de l’Urus sont de qualité mais très exubérant, s’adressant à une clientèle spécifique souhaitant se mettre en avant.

Le kit aérodynamique Keyrus élargit la voiture de 29 mm via des ailes en fibre de carbone à l’avant et à l’arrière, des jupes latérales massives, des pare-chocs avant et arrière remodelés (entièrement fabriqués en fibre de carbone et se fixant sur les points d’origine), des coques de rétroviseurs extérieurs, différents petits éléments, …

Le capot moteur est entièrement en carbone apparent avec son propre design et plus léger de 6 kg par rapport à celui d’origine. Un aileron de toit et un bequet arrière imposant s’ajoute au pack extérieur comme des jantes en aluminium de 24 pouces.

Le diffuseur arrière intègre une paire de sorties d’échappement en fibre de carbone.

Si vous souhaitez acquérir un Keyvani Keyrus avec le pack extérieure en fibre de carbone, les jantes de 24 pouces, la préparation moteur , il faut compter 480 000 euros incluant le Lamborghini Urus neuf. La transformation se déroule entre 4 et 6 semaines en Allemagne.

Photos : Keyvany / Maximum Performance – Vidéo : Fahr Doch