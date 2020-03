Porsche présente une technologie d’impression 3D innovante pour les sièges baquets

Porsche dévoile une alternative innovante aux revêtements de sièges baquets conventionnels avec le concept de siège baquet complet de forme imprimée en 3D. La partie centrale du siège, c’est-à-dire les coussins d’assise et de dossier, est en partie réalisée par une imprimante 3D. Les clients pourront choisir entre trois niveaux de fermeté (dur, moyen, doux) pour la couche de confort à l’avenir. Avec cette nouvelle technologie, le constructeur de voitures de sport souligne une fois de plus ses liens étroits avec le sport automobile : le siège sport personnalisé suit les principes de l’ajustement spécifique au conducteur habituel dans les sports mécaniques professionnels.

« Le siège est l’interface entre l’humain et le véhicule, et est donc important pour une maniabilité précise et sportive. C’est pourquoi les coques de siège personnalisées pour le conducteur sont depuis longtemps de série dans les voitures de course », explique Michael Steiner, membre du directoire Porsche en charge de la recherche et du développement. « Avec le siège baquet intégral imprimé en 3D, nous donnons une fois de plus aux clients la possibilité de découvrir la technologie issue du sport automobile. »

En plus d’une forme ergonomique similaire à celle dans les voitures de course, ce siège offre également un design unique, un poids réduit, un confort amélioré et une climatisation passive.

Le siège baquet complet imprimé en 3D est basé sur le siège léger baquet de Porsche et présente une construction sandwich : un support de base en polypropylène expansé (EPP – Expanded Polypropylene) est lié à une couche de confort respirante composée d’un mélange de matériaux à base de polyuréthane fabriqués par fabrication additive – en d’autres termes via une imprimante 3D. La peau extérieure du siège est en « Racetex » et présente un motif de perforation spécifique pour la climatisation. Des panneaux offrent une vue des composants colorés exposés dans la structure en treillis imprimée en 3D et donnent au siège baquet un design incomparable.

Le siège baquet intégral imprimé en 3D sera disponible auprès de Porsche Tequipment en tant que siège conducteur pour les gammes 911 et 718 dès mai 2020. La gamme sera initialement limitée à 40 prototypes de sièges pour une utilisation sur les pistes de course en Europe en combinaison avec une ceinture de sécurité à six points. Les commentaires des clients seront intégrés au processus de développement. Dans un deuxième temps, des sièges baquets à carrosserie intégrale imprimés en 3D homologués pour rouler sur route ouverte seront disponibles en trois niveaux de fermeté et en différentes couleurs via Porsche Exclusive Manufaktur à partir de mi-2021. À long terme, la technologie permettra également des solutions entièrement personnalisées si un nombre suffisant de clients s’y intéressent. En plus d’une gamme étendue de couleurs, des sièges adaptés à la morphologie spécifique du client seront ensuite également développés et proposés.

Photos : Porsche