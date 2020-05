La Bugatti Chiron Pur Sport en tournée dans les métropoles européennes dont Paris

C’est sur les routes à virages et les circuits sinueux qu’elle se sent chez elle : la nouvelle Bugatti Chiron Pur Sport. La Bugatti la plus agile parcourt actuellement les métropoles de son continent d’origine. De Paris via Londres et Hambourg jusqu’à Genève, où elle n’a pas pu fêter sa première mondiale en mars dernier en raison des développements actuels autour de la pandémie du COVID-19.

La tournée exclusive démarre à Paris, où la Bugatti Chiron Pur Sport a déjà pris sa place dans le nouveau showroom Bugatti à Neuilly-sur-Seine – après une courte visite au monument emblématique de la ville, la Tour Eiffel.

« Nous sommes très heureux de pouvoir enfin présenter la nouvelle Chiron Pur Sport à nos clients. La déception due à l’annulation du Salon Automobile de Genève était déjà très grande », explique Stephan Winkelmann, président de Bugatti. « Étant l’hypersportive la plus extrême de notre famille de Chiron, elle a déjà convaincu de nombreux fans. C’est une voiture hypersportive sans compromis pour encore plus d’agilité et de dynamique dans les virages. Pure et extrême. »

La Bugatti Chiron Pur Sport limitée à 60 exemplaires coûte 3 millions d’euros nets. La production dans l’Atelier en Alsace débutera au second semestre 2020.

