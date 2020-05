« Porsche Drive » désormais disponible sur cinq sites allemands dont Leipzig

À l’avenir, Porsche proposera également la location premium «Porsche Drive» à Leipzig. À partir de juin 2020, certains modèles de la flotte d’usine Porsche seront disponibles à la location. La période de prêt est flexible – jusqu’à 28 jours sont possibles. Les réservations peuvent être faites à partir du 25/05/2020.

Porsche Drive à Leipzig

L’offre s’adresse aux clients Porsche existants et nouveaux. Les parties intéressées doivent s’inscrire une fois sur porsche.de/drive et peuvent ensuite réserver le modèle souhaité. Un âge minimum de 25 ans est requis pour participer au programme de location. Le locataire doit également avoir un permis de conduire depuis au moins cinq ans. Une carte de crédit est requise pour la réservation et la facturation. La collecte et le retour ont lieu dans le centre client de l’usine Porsche de Leipzig. Les prix de location commencent à 199 euros pour une période de location de trois heures et varient selon le modèle de véhicule.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir un nouvel accès à notre marque avec ‘Porsche Drive’ à Leipzig », déclare Jens Walther, responsable des ventes et du marketing chez Porsche Leipzig GmbH. « Avec la nouvelle offre, nous offrons à la région de Leipzig l’occasion de découvrir la fascination de Porsche sur la route. Cela s’applique aussi bien aux parties intéressées qu’aux clients existants qui souhaitent conduire un modèle différent. »

La demande de nouveaux services de mobilité continue de croître

Avec l’expansion de la gamme mondiale de services de mobilité, Porsche répond à l’évolution des besoins des clients et à la tendance vers la sélection numérique et individuelle. Le constructeur de voitures de sport met également des véhicules à disposition pour des périodes plus courtes. Lancée au Musée Porsche de Stuttgart en 2014, «Porsche Drive» est désormais également disponible auprès de concessionnaires en France, en Suisse, au Japon et aux États-Unis. En Allemagne, l’offre est actuellement disponible sur cinq sites : Leipzig, Hambourg, Stuttgart, Berlin et Sylt.

Photos : Porsche