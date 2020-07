La Bugatti Chiron Pur Sport suscite l’enthousiasme en Suisse

La Bugatti Chiron Pur Sport suscite de l’enthousiasme, peu importe l’endroit où elle se manifeste. Après des apparitions réussies dans les quatre métropoles allemandes, la Chiron la plus agile qui soit a été présentée pour la première fois en Suisse. Sur une surface spacieuse de 120 mètres carrés, les clients ont pu voir de tout près le nouveau membre de la famille Chiron dans le showroom de Zurich.

La Suisse a toujours été l’un des marchés les plus forts pour la marque de luxe française. La ville pittoresque sur le lac de Zurich joue un rôle particulier, comme Schmohl AG avait ouvert le tout premier showroom Bugatti suisse au Glattpark de Zurich en 2005. Depuis ce jour, les clients Bugatti comptent non seulement sur les nombreuses années d’expertise de l’équipe de l’atelier, mais aussi sur le directeur général et membre du conseil d’administration de Schmohl AG, Christoph Haas et la Brand Manager Catherine Noël. L’année dernière, elle a reçu le titre de « Best Performing Brand Manager » pour son travail impressionnant et les résultats excellents de ce partenaire Bugatti suisse.

La Bugatti Chiron Pur Sport, elle aussi, démontre une performance impressionnante, avec une puissance extrême surtout sur les routes sinueuses. « La toute nouvelle Pur Sport, est la représentation d’une Chiron au caractère extrême. Des éléments distinctifs comme l’aileron fixe et les entrées d’air largement écartées assurent sa prise de force et la différencient clairement de la Chiron et de la Chiron Sport. De nouveaux éléments passionnants pour le spectre de performance de Bugatti », explique le directeur général Christoph Haas.

Photos : Bugatti