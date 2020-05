La Chiron expliquée par le pilote d’essai Bugatti – Andy Wallace

Il n’existe qu’un seul pilote qui passe autant de temps dans une Bugatti Chiron que lui : Andy Wallace. Au compteur de l’Anglais dont le titre est « Pilote Officiel Bugatti » sont plus de 100 000 kilomètres parcourus au volant des véhicules exceptionnels de Molsheim. Un vrai professionnel! Il est pilote d’essai chez Bugatti depuis 2011 et amène les clients jusqu’aux limites de la physique de conduite.



Mais pas seulement les clients : il fut pilote de course pendant plus de 30 ans. Il prit le départ des 24 Heures du Mans et de Daytona à 21 reprises : une fois vainqueur de la mythique épreuve d’endurance, et trois fois à Daytona.

Il fait preuve de sa passion pour les grandes vitesses en été 2019. Avec la Bugatti Chiron Super Sport 300+, Andy Wallace atteint une vitesse maximale d‘exactement 490,484 km/h (304,773 mph). Un record mondial pour Bugatti.

Par la même occasion, ce véhicule de pré-série, dérivé de la Bugatti Chiron, est la première voiture hyper sportive à dépasser le seuil mythique des 300 miles à l’heure (482,80 km/h).

Étant un vrai expert dans son domaine, c’est lui qui sait présenter la Chiron comme personne d’autre. Via ces vidéos, il explique les spécificités techniques de la Chiron d’une manière compréhensible et révèle comment accélérer à plein régime tout en restant en sécurité. Alors attachez vos ceintures !

Photos – Vidéos : Bugatti