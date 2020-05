Nombreux rappels Audi à venir sur A4, A5, A6, A7, Q5 et TT

Plusieurs centaines de milliers d’Audi (A4, A5, A6, A7, Q5 et TT) sont concernées par une vague de rappels à venir à travers le monde pour des risques éventuels d’incendie sur des modèles hybrides légers et 2.0 TFSI ainsi que pour des fuites de carburant.

Selon l’office fédéral allemand des transports (KBA), deux campagnes de rappels nécessitent un passage en concession afin de solutionner deux problèmes importants concernant de nombreux modèles récents, produits entre 2017 et 2020.

Rappel d’Audi TT pour une potentielle fuite de carburant

La troisième génération de l’Audi TT quattro 8S est touchée par un rappel (référence 20BX) en raison d’une éventuelle fuite de carburant en cas d’accident. Près de 59 000 véhicules sont concernés à travers le monde, du début de la production en 2014 jusqu’au 13 mai 2019 inclus. La NHTSA a signé qu’un problème est causé par le support d’écran thermique du réservoir de carburant qui peut percer ce dernier et laisser échapper de l’essence. Le rappel consiste à remplacer la protection du réservoir dans un atelier Audi agréé. L’opération dure environ une heure.

Rappel des Audi A4, A5, A6, A7 et Q5 pour un risque d’incendie.

Ce second rappel (référence 27H2) est le plus important : 530 000 exemplaires des modèles A4, A5, A6, A7 et Q5 (produits entre 2017 et 2020) motorisés par les moteurs 2,0 TFSI (EA888) et équipés avec le système hybride léger doivent passer en concession.

Selon le NHTSA et le KBA, un incendie du véhicule peut survenir suite à des fissures possibles dans le revêtement en plastique de l’onduleur à l’intérieur du démarreur. L’humidité peut y pénétrer et causer des court-circuits pouvant entraîner une surchauffe locale dans le composant.

Lors du passage en concession Audi à partir de la mi-mai 2020, l’élément défectueux complet sera remplacé.

Tous les propriétaires concernés seront contactés afin de se rendre en concession.

Photos : 4Legend.com