La cuvée de Champagne CARBON – Bugatti EB.02 Chiron 300+

Un record pour l’éternité. Il y a un an, la Bugatti Chiron Super Sport 300+ a été le premier véhicule de série à atteindre 304,773 miles/heure (490,484 km/h), dépassant ainsi la limite magique des 300 miles/heure. Record mondial encore non battu. La Maison CARBON, Champagne officiel de Bugatti, célèbre cette impressionnante performance avec une nouvelle cuvée : la Bugatti EB.02. Ce millésime 2006 blanc de blancs Grand Cru est une édition limitée issue de la vinothèque CARBON.

Une nouvelle cuvée exclusive

Une robe brillante et de fines bulles distinguent à première vue ce merveilleux champagne. Progressivement, le vin s’ouvre et permet de dévoiler une large palette aromatique avec, par exemple, de délicieuses notes d’acacia, de noisettes et des parfums de fruits jaunes. En apéritif avec un délicieux caviar ou un jambon Pata Negra Espagnol, en accompagnement d’un repas gastronomique ou pour célébrer un bonheur de la vie, ce champagne s’accorde avec de multiples occasions.

Avec le nouveau champagne EB.02 Chiron 300+, CARBON offre aux amateurs de vin une merveilleuse possibilité d’étoffer leur cave. Le CARBON EB.02 Chiron 300+ symbolise un style de vie particulier et l’occasion de goûter une bouteille de champagne d’exception vendangé à la main.

Chiron Super Sport 300+, le parfait éponyme et la parfaite référence optique

Ce nouveau champagne est ainsi parfaitement adapté à ce véhicule d’exception. L’emballage de la bouteille de l’EB.02 est donc la référence ultime à ces caractéristiques particulières de conception et de couleur. La Bugatti Chiron Super Sport 300+ se distingue nettement de la Chiron2 d’un point de vue technique et esthétique et signe ainsi une hypersportive extravagante. Avec une puissance de 1 600 ch, cette nouvelle variante dépasse la Chiron de 100 ch, devenant ainsi la Bugatti la plus puissante jamais construite. En outre, Bugatti règle électroniquement pour la première fois la vitesse maximale à 440 km/h.

La Chiron Super Sport 300+ se reconnaît entre autres à l’aérodynamique optimisée de sa carrosserie, la « Longtail » ou longue queue. L’arrière allongé du véhicule prolonge l’écoulement laminaire et offre une zone de déflexion nettement plus petite. Les « Air Curtains » situés latéralement près des entrées d’air orientent vers les côtés l’air s’écoulant de l’avant vers l’arrière. Neuf sorties d’air sur chaque gardeboue empêchent la formation d’une pression d’air dans les passages de roue.

La carrosserie en carbone apparent noir profond est traversée en son centre par des bandes sport de couleur orange. Également en carbone : le capot moteur et l’essuie-glace. Les roues en magnésium ont été peintes en « Nocturne », comme tous les éléments d’habillage. À l’intérieur, dominent le carbone noir, le cuir et l’Alcantara en Beluga Black, avec lesquels contrastent des accents de couleurs orange.

Les deux marques de luxe Bugatti et Champagne CARBON ont scellé leur coopération il y a un an. Ce nouveau champagne en est le tout nouveau produit. Ceci est le deuxième champagne produit par la maison pour le constructeur automobile français de luxe. L’année dernière, l’EB.01 a été présentée pour démarrer le partenariat exclusif.

Le Champagne CARBON EB.02 Chiron 300+ peut être commandé dès maintenant sur le site : www.champagne-carbon.com

Photos : Bugatti