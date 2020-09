La Porsche Carrera Cup France en ouverture des 24 Heures du Mans 2020

Alors que premier meeting de la Porsche Carrera Cup France 2020, qui s’est déroulé le week-end dernier à Magny-Cours, a tenu toutes ses promesses, le spectacle devrait grimper encore d’un cran dès le week-end prochain. Ce deuxième rendez-vous de l’année se tiendra en préambule des légendaires 24 Heures du Mans.

C’est surement la course la plus attendue de tous les pilotes. Samedi prochain, la Porsche Carrera Cup France, avec les Porsche Carrera Cup Deutschland, Benelux et Asia, s’invitent sur le circuit de tous les superlatifs, celui où Porsche a écrit parmi les plus belles pages de sa riche histoire sportive. Nul doute que les pilotes sont impatients de faire rugir les 485 chevaux du flat six de la 911 GT3 Cup dans la ligne droite des Hunaudières et de mettre à l’épreuve son redoutable châssis dans les virages qui portent le nom de la marque de Zuffenhausen.

Au programme, une course de 45 minutes, samedi 19 septembre à 9h15. Avant celle-ci, les pilotes participeront à une séance de qualification de 60 minutes le vendredi et à deux essais libres (45 minutes chacun).

Ils sont nombreux (53 engagés dont 28 Pro, 14 Pro-Am et 11 Am) à vouloir accrocher cette victoire de prestige. Outre les habituels animateurs de la Porsche Carrera Cup France, il faudra donc aussi compter sur ceux des Porsche Carrera Cup Deutschland, Benelux et Asia.

Le plateau est d’ailleurs à ce point prestigieux qu’il compte notamment les neuf premiers de la Porsche Mobil 1 Supercup 2020, avec, dans l’ordre, Larry Ten Voorde, Dylan Pereira, Ayhancan Güven, Jaxon Evans, Florian Latorre, Max Van Splunteren, Marvin Klein, Leon Köhler, et Jean-Baptiste Simmenauer. Sans oublier le célèbre acteur Michael Fassbender, présent en invité exceptionnel, qui prendra également part à la course. Preuve que le spectacle promet d’être au rendez-vous à tous les niveaux!

Photos : Porsche