La nouvelle Audi S8 développe 700 ch et 880 Nm via ABT Sportsline

C’est au tour de la nouvelle Audi S8 de passer entre les mains expertes du préparateur allemand ABT Sportsline : son V8 biturbo passe de 571 ch à 700 ch alors que son couple évolue de 800 à 880 Nm afin d’offrir plus de performances et d’agrément à son volant.

La version sportive de la 5ème génération du vaisseau amiral de la marque aux quatre anneaux offre d’origine sportivité, élégance et confort. Pour ceux et celles qui souhaitent plus, ABT Sportsline a la solution via son calculateur dédié, permettant de faire passer sa puissance à 700 ch (515 kW) et son couple à 880 Nm, permettant au S8 de rivaliser avec des sportives comme des Porsche 911.

Esthétiquement, l’Audi S8 conserve une apparence élégante et discrète. ABT Sportsline propose en option un becquet en fibre de carbone et quelques jantes en 20 et 21 pouces via les modèles ABT GR ou FR.

Photos : ABT Sportsline