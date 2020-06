4 Porsche 911 RSR engagées aux 24 Heures du Mans virtuelles 2020

Un silence presque troublant pèsera sur le «Circuit des 24 Heures» le 13 juin 2020 : là où la course de 24 heures aurait dû débuter samedi à 15 heures, il y aura plutôt un vide béant. Pas de foule, pas de moteurs qui hurlent, pas de tribunes qui tremblent d’anticipation. En raison de la pandémie du coronavirus, la course classique d’enurance a été reportée à septembre – 50 ans après que Hans Herrmann et Richard Attwood ont remporté la première victoire globale de Porsche au volant de la 917K rouge et blanche lors de la course de voitures de sport la plus difficile du monde. Quoi qu’il en soit, le 13 juin, 50 concurrents participeront à la course deux fois par jour – aux 24 Heures du Mans virtuelles. Avec la toute nouvelle équipe Esports, Porsche engage quatre 911 RSR virtuelles (spécifications 2017) partagées par 16 pilotes virtuels.

Le constructeur de voitures de sport prend ses engagements au sérieux et se prépare aux défis de manière aussi systématique que dans le monde réel. « Nous accordons la même attention aux 24 Heures du Mans virtuelles qu’à n’importe quelle course et, bien sûr, nous voulons gagner », souligne Pascal Zurlinden, Directeur Factory Motorsport chez Porsche. « L’événement numérique nous lance de nouveaux défis, que nous voulons résoudre du mieux que nous pouvons et en tirer des leçons – pour le monde réel également. »

L’équipe d’usine, qui visera la victoire dans la classe GTE, est composée de plus de 30 personnes, dont les 16 pilotes désignés par Porsche. Deux pilotes d’usine partageront un cockpit avec deux pilotes virtuels professionnels (sim racer). « Chacune de nos voitures concurrentes sera prise en charge par un ingénieur de course. Les pilotes d’usine et les pilotes de simulation ont parfois des préférences différentes, donc l’un des défis particuliers sera de trouver un équilibre. De plus, nous n’obtiendrons une configuration maniable et rapide que si nous intégrons les expériences que nous avons faites avec la 911 RSR numérique sur la plate-forme de course rFactor2 », explique Marco Ujhasi, décrivant les objectifs contrastés. Le directeur Esports de Porsche Motorsport supervise la mission virtuelle des 24 Heures du Mans.

Il existe en fait un modèle de calcul très détaillé qui se rapproche de la réalité à bien des égards tout en ayant ses caractéristiques uniques. Pour cette raison, le «travail de configuration numérique» revêt une immense importance. « Les réglages de carrossage et de voie, l’équilibre des freins et l’aérodynamique font partie des paramètres les plus simples avec lesquels nous pouvons travailler pour modifier les performances et la maniabilité », explique Ujhasi. « Des réglages du ressort et de l’amortisseur, des barres anti-roulis et de l’antipatinage, cela va jusqu’à la réponse du volant du simulateur et du pédalier. Chaque conducteur a des préférences individuelles, que nous essaierons de satisfaire. Dans le même temps, nous devons surveiller de près ce qui fonctionne dans le monde virtuel et ce qui ne fonctionne pas. »

Pour les principaux acteurs au volant, cela signifie également que, comme dans la vraie course, après avoir quitté le cockpit, ils doivent analyser les données avec les ingénieurs – des points de freinage et de virage aux pressions de freinage et aux positions virtuelles du papillon des gaz à la synchronisation optimale des changements de vitesse. Les plates-formes de course Sim comme rFactor2 ont un grand avantage sur les courses réelles : les réglages peuvent être effectués pour une grande variété de conditions de piste sur simple pression d’un bouton – des surfaces humides à humides à des surfaces complètement sèches, de l’asphalte chaud et froid ou des brûlures la chaleur de midi à des températures nocturnes très froides. « De cette façon, nous pouvons simuler presque tous les scénarios et nous y préparer », explique Marco Ujhasi. « Nous travaillons très intensément sur ce sujet car nous nous attendons à être confrontés à des conditions météorologiques changeantes. »

L’événement de course virtuelle a déjà offert beaucoup de temps de piste pour les tests sur la combinaison de 13,626 kilomètres de piste permanente et de routes de campagne temporairement fermées autour du Mans – avec une course d’essai de trois heures et une de six heures. Chaque pilote doit participer à au moins une de ces séances et effectuer un minimum de dix tours pour être autorisé à prendre le départ. « Ce faisant, l’organisateur veut s’assurer que chacun des pilotes connaît les procédures de la piste et que sa capacité de course est à la hauteur de la tâche », s’amuse Ujhasi. « En fait, c’est la contrepartie numérique du test sur simulateur que chaque pilote, même les As de Formule 1, doit subir avant de disputer sa première course réelle au Mans. »

L’équipe Porsche Esports a fait un usage intensif de ces courses d’essai pour acquérir de l’expérience et recueillir des données. Un autre test de douze heures a été prévu pour le mercredi 10 juin et le lendemain, avec une session supplémentaire de sept heures vendredi, suivie par les 20 minutes de qualification ce soir-là. « Comme pour le vrai événement, des véhicules de vitesses différentes abordent la course des 24 heures: les prototypes LMP2 se mélangent et se mêlent aux voitures de sport GTE comme la Porsche 911 RSR », précise Marco Ujhasi. « Ainsi, tout comme dans la vraie course, un comportement tactiquement intelligent pendant le rodage et le dépassement des autres voitures joue un rôle majeur ici. Nous accordons une grande valeur à toutes ces choses lors de notre préparation. Dans le même temps, nous essayons également d’améliorer les performances. Nous ne voulons rien laisser au hasard. »

Cela vaut également pour la stratégie de course. Pour soutenir les quatre chefs d’équipage responsables des voitures individuelles, Porsche met également en place une soi-disant «Battle Room» – un centre de commandement dans lequel toutes les informations sont rassemblées. De là, les concurrents sont surveillés de près et, en cas d’incidents soudains tels que des phases de prudence, toutes les décisions pertinentes sont prises afin d’assurer le succès. Cependant, la seule différence est que cette «Battle Room» n’est pas dans un coin caché du Mans, mais plutôt dans des endroits différents. « Nos pilotes ne sont pas assis au même endroit, ils courent ensemble sur différents continents », explique Ujhasi. « L’avantage de cela est que nous pouvons également courir toute la nuit avec du personnel qui est dans leur propre fuseau horaire et peut travailler dans un environnement familier. »

En plus de la consommation de carburant et de l’usure des pneus, les tacticiens de l’équipe doivent surveiller de près les réglementations strictes. Ceux-ci s’appliquent à la fois à la course numérique de 24 heures et à la vraie. Prenons l’exemple des périodes de conduite : au cours des 24 heures, chacun des quatre conducteurs par voiture doit avoir eu au moins quatre heures au volant, mais pas plus de sept heures ou plus de trois au cours d’une période de cinq heures. Le non-respect des limites de la piste sera pénalisé, en conséquence comme les collisions causées par des actions de tête brûlée. Même des chocs mineurs entre les voitures peuvent avoir des impacts majeurs sur les performances. Les dommages peuvent être réparés dans les stands, mais cela coûte un temps précieux. Même la voiture de sécurité et le drapeau rouge de la course sont ancrés dans le règlement et peuvent être appliqués. Lors de la course de 24 heures, les changements de pilotes ne sont autorisés que lors d’un arrêt au stand.

Horaires

Les 24 Heures du Mans virtuelles démarrent le samedi 13 juin 2020, à 15 heures, heure locale. Avant cela, des essais libres ont lieu de 10h à 22 h le mercredi 10 juin et de 10h à 17h le jeudi 11 juin, avant le début d’une course test de trois heures à 18h. Vendredi 12 juin, une autre session de formation suivra de 10h à 17h. Les 20 minutes de qualification pour la catégorie GTE commencent vendredi à 18h10.

Photos : Porsche