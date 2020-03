La Porsche 718 RS 60 Spyder fête son 60ème anniversaire

En 1960, Porsche a lancé une voiture de sport qui, dès sa première saison, a permis de remporter de nombreuses victoires en course automobile, autant en endurance que dans des courses de côte : la Porsche 718 RS 60 Spyder. Par rapport à son prédécesseur, la 718 RSK, le nouveau modèle a bénéficié de plusieurs changements suite aux nouvelles réglementations de la FIA, qui a fait notamment passer la cylindrée maximale de 1 500 à 1 600 cm³ pour la saison de course de 1960. Le moteur de la Porsche 718 RS 60 Spyder est ainsi passé d’un quatre cylindres avec arbre à cames d’une cylindrée de 1 498 cm³ à 1 587 cm³, développant 160 ch.

Conformément aux nouvelles réglementations de la FIA, la Porsche 718 RS 60 Spyder devait être dotée d’un pare-brise nettement plus haut et d’un cockpit plus spacieux. La FIA a également exigé un toit amovible, bien qu’il ne soit pas nécessaire de l’installer pendant les courses, et un coffre de 65 x 40 x 20 centimètres. Comme Edgar Barth l’a démontré aux journalistes en mars 1960, ce compartiment – situé à l’arrière, au-dessus de la transmission – offrait suffisamment d’espace pour une petite valise.

La 718 RS 60 Spyder était également équipée d’un châssis tubulaire optimisé et de suspensions arrière entièrement nouvelles à double triangulation, dont le triangle inférieur était combiné avec un bras de commande longitudinal. Dans le but d’optimiser la maniabilité du véhicule, l’essieu avant a aussi été fortement optimisé.

Lors des courses, il est vite devenu évident que le pare-brise surélevé causait des problèmes. Non-seulement il s’embuait par temps de pluie, mais il était aussi très sujet à la saleté, ce qui a obligé les développeurs à installer des essuie-glaces supplémentaires à l’intérieur du véhicule.

Lors de la toute première course des 718 RS 60 Spyder – les 12 Heures de Sebring, le 26 mars 1960 – les équipages Olivier Gendebien/Hans Herrmann et Bob Holbert/Roy Schecter ont terminé aux deux premières places du classement. Les sportives de Zuffenhausen ont également remporté la victoire lors de la 44ème Targa Florio en 1960 : Joakim Bonnier et Hans Herrmann ont franchi la ligne d’arrivée avec plus de six minutes d’avance sur les Ferrari.

Stirling Moss, qui était au volant de la deuxième Porsche 718 RS 60 Spyder aux côtés de Graham Hill, a déclaré des décennies plus tard : « Notre voiture de course était parfaite pour la piste. Nous n’aurions pas pu demander mieux ».

Une deuxième place lors de la course de 1 000 kilomètres au Nürburgring est venue compléter le palmarès. L’ensemble de ces victoires a donné naissance au surnom de la 718 RS 60 Spyder : « Giant Killer », qui avait déjà été utilisé pour la 550 Spyder. À la fin de la saison, Porsche et Ferrari étaient à égalité au championnat avec 22 points. Porsche a été couronné vice-champion dans le Championnat du Monde des voitures de sport; Ferrari réussissant à rester en tête du classement à la faveur d’une troisième place supplémentaire durant la saison. Avec le pilote suisse Heini Walter au volant, la 718 a également prouvé ses capacités en course de côte en remportant successivement les troisième et quatrième championnats européens de course de côte pour Porsche en 1960 et 1961. Au total, 16 exemplaires de la Porsche 718 RS 60 Spyder ont été produits. En octobre 1960, 13 unités de la Porsche 718 RS 61 Spyder ont été développées, successeur principalement utilisé par des écuries privées.

Photos : Rémi Dargegen