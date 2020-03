Audi 80 Cw concept de 1984 – Un Cx record de 0,198

Suite au deuxième choc pétrolier de 1979, le prix du baril de pétrole a été multiplié par 2,7 entraînant des prix très élevés des carburants. Les constructeurs automobiles comme Audi se sont mis à développer des voitures à l’aérodynamique travaillée, d’abord sous forme de concept pour de futures voitures de série. C’était notamment le cas de l’Audi 80 Cw de 1984 avec un Cx record pour l’époque de 0,198.

Sur la base de la seconde génération de l’Audi 80 (type B2), Audi a développé une étude de style et aérodynamique à partir de 1982 pour s’achever en 1984 : l’Audi 80 Cw, projet B12.

Suite à de nombreux essais en soufflerie pour la mise au point de sa carrosserie, l’Audi 80 Cw a réussi à avoir un coefficient de traînée (Cx – Cw en allemand) très bas de 0,198, proche d’autres véhicules prototypes comme l’AVA de Karl Schlör (1939) avec 0,186, la Panhard Dinavia (1948) avec 0,172 ou la Mercedes Bionic Car (2005) avec 0,19.

Pour arriver à ce résultat, un design inédit et très travaillé a été réalisé par les designers et ingénieurs Audi. Son design était très différent de l’Audi 80 B2 avec des courbes très importantes, une face avant assez arrondi avec un pare-chocs avant profilé et une calandre inclinée, des fenêtres affleurantes, une pare-brise fortement arrondi, un seul rétroviseur extérieur, un soubassement plat, des enjoliveurs de roues aérodynamiques (pas celles présentes sur la voiture exposées à l’Audi museum mobile, issues de l’Audi 80 de série), une partie arrière plus longue et des poignées de porte encastrées. Ses dimensions sont de 4 550 mm de long, 1 720 mm de large et 1 375 mm de haut.

Ce design était si bien développé qu’il a fortement inspiré celui de la troisième génération de l’Audi 80 (B3) apparue en 1986 via le carrossier italien Pininfarina. Son Cx est de 0,29, établissant ainsi à l’époque une nouvelle norme pour les voitures de classe moyenne.

L’intérieur est également spécifique avec un design très épuré et très fonctionnel. Sous le capot, l’Audi 80 Cw est motorisée par un 5 cylindres de 2,3 l développant 136 ch. Sa vitesse maximale est de 250 km/h.

A l’époque, Audi n’était pas un constructeur automobile prémium et la 3ème génération d’Audi 80 était stratégique pour monter en gamme avec en parallèle l’Audi Ur-quattro.

Pour se démarquer de la concurrence, de nouvelles technologies ont été développées avec notamment de nouveaux moteurs plus efficients et des carrosseries plus aérodynamiques. Les designs des nouveaux véhicules Audi devaient rompre avec les précédents beaucoup plus carrés et moins haut de gamme, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Les plate-formes des anciens modèles étaient partagés avec Volkswagen. Grâce à ce concept, l’Audi 80 B3 a été développé sur une nouvelle plate-forme inédite propre à Audi.

Cette voiture a, pour des raisons internes à Audi, toujours été cachée. Elle n’avait pas le droit d’être montrée au public. Cependant, pour l’ouverture de l’Audi museum mobile d’Ingolstadt en 2000, cette étude a été sortie de l’ombre pour être présentée pour la première fois au public.

Photos : 4Legend.com