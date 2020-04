La qualité a quatre anneaux et quatre lettres : Audi

La qualité a un nom: Audi. Cela a été confirmé une fois de plus par le sondage auprès des lecteurs d’Auto Bild «Meilleures marques dans toutes les catégories». La marque aux quatre anneaux a remporté sept des 14 catégories dans le classement de la qualité. Audi a également pris la première place dans les classements pour le design et le rapport qualité-prix. La victoire générale dans deux catégories de la compétition est également revenue à Ingolstadt.

« En matière de qualité, Audi est et reste le numéro un. La qualité sans compromis est l’une de nos compétences de base et est un gage de produit central », a déclaré Michael Neumayer, responsable de la qualité d’entreprise Audi. « Et nous tenons cet engagement, comme l’ont confirmé une fois de plus les lecteurs d’Auto Bild. Pour nous, c’est à la fois une reconnaissance et une obligation. »

L’enquête «Meilleures marques dans toutes les catégories» a présenté à Audi une certification impressionnante de sa qualité. Au total, 37 marques ont été évaluées dans 14 segments – et, comme l’année précédente, la marque aux quatre anneaux a remporté le classement de la qualité dans sept catégories. Les modèles les plus performants étaient l’A1 dans le segment sous-compact, l’A3 dans le segment compact, l’A4 dans le segment intermédiaire, l’A7 Sportback dans la catégorie premium, l’A3 Cabriolet dans le segment cabriolet jusqu’à 50 000 euros, le Q3 dans le segment des SUV de taille moyenne et le Q7 dans le segment des SUV premium. En bout de ligne : Audi a recueilli 71,3% des votes des lecteurs dans le classement de la qualité.

En plus de la qualité, les principaux critères de l’enquête auprès des lecteurs comprenaient le design et le rapport prix/performances. Audi a remporté une victoire avec l’A6 en terme de design et avec le S5 Cabriolet dans les notes de prix/performances pour les cabriolets coûtant plus de 50 000 euros. Neuf places sur le podium des gagnants dans les critères de base complètent la solide performance de la marque. Grâce à ces grandes qualités, Audi a pu remporter des victoires globales dans deux catégories : dans le segment de l’espace et dans la grande catégorie des SUV.

Photos : 4Legend.com