La technologie des supercondensateurs du Sián dans les futures Lamborghini hybrides

Avec la Lamborghini Sián dévoilée à l’IAA 2019 à Francfort, le constructeur italien de supercars est entré dans le monde des véhicules hybrides en dévoilant sa nouvelle technologie de supercondensateur, développée avec le MIT. Le système hybride de cette édition limitée de 63 exemplaires sera améliorée d’ici 2 à 3 ans afin de se retrouver sur les futurs modèles hybrides de la marque au taureau de combat.

La Lamborghini Sián se distingue par son système hybride reposant sur la technologie de supercondensateur au lithium-ion (développée en collaboration avec le prestigieux MIT), qui est trois fois plus puissante qu’une batterie conventionnelle.

Ce système hybride est associé au moteur V12 de l’Aventador pour fournir plus de puissance et de couple. Le supercondensateur se recharge grâce à l’inertie des freinages.

Selon le média Autocar, Riccardo Bettini, responsable de projets R&D chez Lamborghini, a déclaré que bien que l’électrification soit l’avenir de l’industrie automobile, « le poids des batteries lithium-ion n’est pas la meilleure solution pour le constructeur automobile en ce moment ». « Lamborghini a toujours été synonyme de légèreté, de performance, de plaisir et d’engagement. Nous devons garder cela dans nos voitures de sport à l’avenir. »

Bien que le supercondensateur du Sian soit relativement petit, la technologie a beaucoup de potentiel. Lamborghini et le MIT ont récemment obtenu un brevet pour un nouveau matériau synthétique qui peut être utilisé comme base technologique pour un supercondensateur de nouvelle génération plus puissant.

Riccardo Bettini estime que la technologie sera prête au minium pour la production d’ici deux à trois ans, mais pas dans sa version actuelle qui est une première étape pour les futures Lamborghini électriques et hybrides.

Un projet de recherche distinct du MIT étudie également comment les surfaces en fibre de carbone peuvent intégrer des matériaux synthétiques pour le stockage d’énergie.

Riccardo Bettini a ensuite ajouté : « Si nous pouvons capter et utiliser l’énergie beaucoup plus rapidement, la voiture peut être plus légère. Nous pourrions également stocker de l’énergie dans la carrosserie, en utilisant la voiture comme batterie, ce qui signifie que nous pouvons économiser du poids. »

Enfin, ce dernier a confirmé que Lamborghini vise à commercialiser sa première voiture entièrement électrique en 2030 qui gardera l’ADN et l’émotion de Lamborghini. L’avenir s’annonce ainsi très électrique chez Lamborghini!

Photos : 4Legend.com / Lamborghini