CES 2020 – Audi dévoile de nouveaux concepts d’affichage innovants

Au salon Consumer Electronics Show (CES) 2020, le constructeur aux quatre anneaux a présenté via le concept car Audi AI:ME de nouveaux concepts d’affichage avec des technologies intelligentes qui leur permettent d’afficher une pléthore de contenus : Display on Demand-transparent et Audi 3D mixed reality Head-up-Display. Avec ceux-ci, Audi crée des solutions innovantes – prêtes pour la production en série – dans le domaine du fonctionnement et de l’affichage, l’un des plus importants domaines du développement automobile.

Display on Demand-transparent : affichage transparent avec du vrai noir

Cette technologie dispose d’un affichage transparent qui s’étend sur toute la largeur de l’exposition et est partiellement intégré au tableau de bord. L’écran mesure 15 cm de haut et 122 cm de large. Lorsque vous regardez un film, par exemple, l’écran peut être étendu vers le haut jusqu’à 25,5 centimètres, permettant aux passagers de profiter de leur film au format 16:9 sur un écran de 21 pouces.

Ce cas d’utilisation est démontré au CES 2020 avec le clip vidéo bourré d’action intitulé «Lunch Break» du dernier film d’animation de la 20th Century Fox «Spies in Disguise». Le film présente l’Audi RSQ e-tron, le premier concept-car créé exclusivement pour un film d’animation de la marque aux quatre anneaux. Il se caractérise par un pilote automatique intelligent et un langage de conception visionnaire. Il dispose également d’un entraînement électrique et de reflets futuristes tels qu’un compteur de vitesse holographique.

La transparence et la flexibilité de l’écran transparent à la demande contribuent à la sensation d’espace. L’interface utilisateur graphique affiche uniquement les informations dont le client a actuellement besoin. Il peut s’agir d’informations relatives à la navigation mais également à des contenus de communication et d’infodivertissement. Ces informations sont affichées sur des segments d’affichage partiellement transparents ou ombrés en noir, ce qui augmente considérablement le contraste de l’affichage. L’inconvénient des écrans transparents actuels dans l’électronique grand public est qu’ils ne peuvent pas afficher un noir profond. Pour résoudre ce problème, Audi a intégré deux couches dans son affichage du futur. La première couche est un écran OLED transparent et la deuxième couche comprend une couche noire supplémentaire. Cette couche crée un noir particulièrement profond. Les sections de l’affichage qui ne sont pas nécessaires pour afficher ces informations restent complètement transparentes, offrant une vue imprenable sur la route. L’expérience est plus réelle et agréable pour le corps, ce qui contribue à réduire le mal des transports. L’écran est commandé via un pavé tactile, qui est également transparent et situé dans la console centrale.

Vision spatiale : l’affichage tête haute 3D en réalité mixte (Audi 3D mixed reality Head-up-Display)

L’affichage tête haute affiche les informations qui sont pertinentes pour le conducteur sous forme de symboles et de chiffres faciles à comprendre dans le champ de vision direct du conducteur. Cela permet aux yeux de saisir les informations très rapidement, ce qui contribue de manière significative à augmenter le niveau de sécurité. En collaboration avec Samsung, Audi travaille sur une génération future qui a été présentée au CES 2020 : l’affichage tête haute 3D en réalité mixte.

Comme pour les affichages tête haute actuels, la nouvelle technologie est installée dans le tableau de bord. Les images sont projetées sur le pare-brise via des lentilles et des miroirs. Tout comme un téléviseur 3D, l’écran génère deux images de chaque image : un pixel sur l’écran est destiné à l’œil gauche et le pixel voisin à l’œil droit. La technologie tête haute 3D utilise une caméra de suivi des yeux pour détecter la position des yeux, puis guide les pixels dans différentes directions, afin qu’ils atteignent l’œil correspondant avec précision.

Pour le conducteur, les images affichées par l’Audi 3D mixed reality Head-up-Display semblent flotter à une distance d’environ 8 à 10 mètres. Grâce à une forme d’affichage spéciale, cette distance apparente atteint même plus de 70 mètres. Son grand avantage est que les yeux, habitués à une vision à longue portée, n’ont pas à se recentrer. De plus, la technologie 3D peut afficher des objets réels directement dans l’image et générer une impression réaliste de profondeur spatiale. Une flèche de navigation qui pointe exactement vers la route secondaire où se trouve la destination en est un exemple.

Photos : Audi