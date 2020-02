Lamborghini Countach Junior de 1985 par Agostini

Artcurial proposait à la vente à l’occasion du salon Rétromobile 2020 une étonnante voiture pour enfant à l’échelle 2/3 créé par la société italienne Agostini : la Lamborghini Countach Junior de 1985 fonctionnant avec un moteur thermique.

Dévoilée au salon de Genève 1971, la Lamborghini Countach a marqué les esprits, devenant un symbole fort de cette période. Succédant à la mythique Lamborghini Mira, la Countach est l’œuvre de Bertone et de Marcello Gandini. Elle se distingue par ses portes en élytre, sa carrosserie spectaculaire et sa largeur très importante.

Spécialisée dans les répliques de modèles automobiles mythiques, la société italienne Agostini a construit une série limitée de 20 Lamborghini Countach Junior au milieu des années 1980 reprenant parfaitement les proportions de l’originale à l’échelle 2/3. Leur prix de vente de l’époque était de 50 000 dollars.

Ses dimensions sont 280 cm de long, 142 cm de large et 80 cm de haut. La carrosserie en fibre de verre est montée sur un châssis en acier, avec des portes en élytre fonctionnelles comme sur la vraie.

Plus qu’une simple reproduction en miniature, ce modèle est parfaitement fonctionnel via un moteur essence Briggs & Stratton de 399 cm3, couplé à une transmission automatique à 2 rapports et d’une marche arrière. Sa vitesse maximale est de 48 km/h, la voiture pouvant s’arrêter grâce à des freins à disque.

La mini Countach dépourvue de toit (façon Roadster) a un système électrique en 12V permettant de démarrer le moteur, de faire fonctionner les feux et les clignotants.

La Lamborghini Countach est assez bien reproduite, notamment au niveau des pneus et des jantes, de son design, des portes (intégrant des vitres manuelles) et même d’un volant Momo en cuir noir. L’intérieur a une sellerie en cuir blanc avec des instruments de bord Huret.

Ce modèle est assez rare car produit à peu d’exemplaires pour quelques enfants chanceux d’en avoir possédé une et sa côte est en pleine expansion, se négociant aux alentours de 20 000 euros.

Photos : 4Legend.com