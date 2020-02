Rétromobile 2020 – TOP 10 des Bugatti les plus rares

L’édition 2020 du salon Rétromobile dédié aux voitures anciennes et classiques a permis aux visiteurs de découvrir un grand nombre de modèles Bugatti de tout âge et en tout genre. Nous vous proposons de découvrir les plus rares Bugatti exposées.

Bugatti Type 13 Brescia

La Bugatti Type 13 Brescia est une petite voiture de course datant du début des années 1920, tenant son nom du Grand Prix de Brescia en Italie. Il s’agit d’une variante de course de l’une des premières voitures que Bugatti a créée en 1910. Malgré son poids plume et sa faible cylindrée, cette petite voiture de course a remporté plus de 40 courses en quatre ans.

Bugatti Type 23 Brescia Torpédo de 1924

Ce modèle spécial à 3 places est basé sur la Bugatti Brescia Type 23, descendante de la première Type 13 apparue en 1910. Cette version Open Tourer de 1924 est unique avec son arrière à 3/4 places recouvert de simili-cuir.

Bugatti Type 37/44 monoplace de 1927

Cette voiture unique a débuté sa carrière sous la forme d’une Bugatti 37 à moteur 1,5 l. Suite à une course, le moteur a subi une casse sérieuse, les bielles ayant traversé le carter. Son propriétaire, amateur de Bugatti, a contacté un autre amateur et spécialiste utilisant lui aussi des Bugatti en compétition pour lui proposer d’acheter la voiture hors d’usage. Contre environ 50 £ environ, au début des années 1930, le nouveau propriétaire a décidé de la transformer en une voiture « spéciale », assez performante pour l’engager en course de côte. Le moteur 4 cylindres d’origine a été remplacé un moteur 8 cylindres 3 litres de Bugatti Type 44, soit exactement le double de la mécanique de la Type 37, et dotée en plus d’un compresseur. La Carrosserie a également été transformée, lui donnant son aspect unique de monoplace.

Bugatti Type 40A Roadster

La Bugatti Type 40A Roadster est une évolution de la Type 40 construite dans les années 1920. Il s’agit d’un roadster à 2 places avec un capote en toile, dotée à l’arrière de deux places cachées par un capot et accessibles par les gardes-boue arrière. Ce roadster de type américain construit en 1929 et en 1930 a un moteur de 1,6 litre à double allumage de 50 ch, basé sur celui de la voiture de course Type 37 avec un peu moins de chevaux et une plus forte cylindrée.

Bugatti Type 43A Roadster de 1929

En 1929, la vieillissante carrosserie Grand Sport de la Bugatti Type 43 a été remplacée par la carrosserie Roadster afin de redynamiser les ventes. Son appellation devient Type 43A. Elle sera produite à 18 exemplaires.

Bugatti Type 56 électrique de 1931

Produite à 6 exemplaires et présentée au salon de Paris 1931, cette drôle de petite voiture est entièrement électrique, fruit de l’imagination de Ettore Bugatti afin de pouvoir se déplacer facilement au sein de son usine sans faire de bruit et polluer. Ce modèle (livr neuf à M. Violet, directeur de la société Byrrh) est l’une des rares survivantes de la Bugatti Type 56, le constructeur ayant le premier modèle.

Bugatti Type 59 Sports de 1934

Ce modèle Bugatti Type 59 Sports unique (châssis 57248) est l’évolution ultime de la Type 59 en terme de design et de performances avec son moteur à 8 cylindres. Entre les mains du pilote Jean-Pierre Wimille, elle est devenu la voiture de course la plus rapide en France durant toute la saison 1937. L’année d’après, la voiture a été repeinte en noir et a été vendue au roi Leopold III de Belgique.



Bugatti Type 57 Torpédo « Paris-Nice » de 1935

Basée sur la Bugatti Type 57, l’une des meilleures voitures de Grand Tourisme du marché, cette version sportive est basée sur un châssis plus sportif, dit « Grand Raid » dévoilé par Bugatti en 1934 au salon automobile de Paris. Ce châssis bénéficiait de plusieurs modifications comme une position de conduite reculée, ce qui permettait d’installer des carrosseries plus sportives. Au total, Bugatti aurait produit 10 exemplaires de ces versions spéciales. Il s’agit de l’un de ces châssis qui a séduit Gaston Descollas, alors agent Bugatti à Marseille et pilote amateur en rallye. En 1934, il avait remporté le Rallye des Alpes françaises et la Coupe internationale des Alpes au volant d’une Type 57 Galibier, et cette nouvelle version l’a sans doute séduit par son caractère plus sportif. Il a fait l’acquisition du châssis n°57300 qu’il a fait équiper d’une carrosserie Torpédo légère et minimaliste, en aluminium sur une structure bois, réalisée par le carrossier Dubos (basé à Marseille). Ce modèle a participé au Critérium international de tourisme Paris-Nice, dit simplement « Paris-Nice », dont le départ était fixé le 13 avril 1935.

Bugatti Type 57 Atalante découvrable de 1935

L’Atalante sur châssis long Type 57 est l’œuvre de Joseph Walter, travaillant chez Bugatti. Cette grande et majestueuse Bugatti est un coupé deux places découvrable, en deux tons noir et jaune pour ce modèle. Cette variante de la Type 57 n’a été construite qu’à 13 exemplaires avec le toit ouvrant entre 1935 et 1936.

Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse de 2013

Cette Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse datant de 2013 fait partie des 93 modèles Roadster produits. Cette voiture développant 1 200 ch reprend les couleurs noir et orange de la voiture du record mondial de vitesse.

Photos : 4Legend.com