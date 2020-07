Lamborghini Essenza SCV12 : une hypercar pour la piste

Automobili Lamborghini présente l’Essenza SCV12, l’hypercar uniquement conçue pour la piste dans une édition limitée de 40 unités, développée par Lamborghini Squadra Corse et conçue par Lamborghini Centro Stile. Descendante directe de voitures telles que la Miura Jota et la Diablo GTR, la Lamborghini Essenza SCV12 est équipée du moteur V12 atmosphérique le plus puissant jamais développé par Lamborghini, combiné à une aérodynamique inspirée des prototypes de course et de nouvelles solutions techniques conçues pour une expérience de conduite ultime.



Stefano Domenicali, PDG d’Automobili Lamborghini, a déclaré : « Essenza SCV12 représente l’expérience de conduite sur piste la plus pure que notre marque puisse offrir, une prouesse technique qui met en évidence le lien inextricable entre nos voitures et l’asphalte de la piste. Lamborghini est une marque constamment tournée vers l’avenir et à la recherche de nouveaux défis, mais nous n’oublions jamais nos racines et qui nous sommes : Essenza SCV12 est la combinaison parfaite de notre esprit non conventionnel en tant que constructeur de voitures de sport et de notre véritable passion pour le sport automobile. »

Née pour la piste

La Lamborghini Essenza SCV12 a été créé pour une utilisation exclusive sur piste, avec des solutions d’ingénierie dérivées de la course. Le moteur V12 est capable de fournir plus de 830 ch, avec une augmentation de puissance significative de l’effet RAM à haute vitesse. Les tuyaux d’échappement ont été conçus par Capristo pour réduire la contre-pression, améliorer les performances et souligner le son unique du moteur. La puissance est gérée par une nouvelle boîte de vitesses séquentielle à six rapports X-trac en tant qu’élément structurel dans le châssis, associée à une traction arrière pour assurer compacité, continuité structurelle et plus grande rigidité en torsion.

L’Essenza SCV12 présente un rapport puissance / poids exceptionnel de 1,66 ch / kg grâce au châssis monocoque en fibre de carbone de nouvelle génération sans arceau interne. L’Essenza SCV12 est également la première voiture GT développée pour respecter les règles de sécurité des prototypes FIA.

Pour assurer une agilité et une stabilité maximales même sur les pistes les plus exigeantes, des solutions cinématiques inspirées des prototypes de course ont été adoptées, comme la suspension arrière à tige de poussée installée directement sur la boîte de vitesses. Des pneus slicks Pirelli spécifiques sont montés sur des jantes en magnésium (19″ à l’avant, 20″ à l’arrière), qui encadrent les disques de frein et les étriers développés par Brembo Motorsport.

Maurizio Reggiani, directeur technique d’Automobili Lamborghini, a déclaré : « Essenza SCV12 est l’expression ultime du moteur V12 atmosphérique, symbole de notre marque depuis 1963. Il s’agit d’un projet dans lequel nous avons combiné la recherche de la perfection technique avec une aérodynamique raffinée, un design futuriste et des solutions innovantes telles que la monocoque en carbone sans arceau interne. Le résultat est une voiture engageante et sans compromis, née pour la course et pour présenter sur la piste les caractéristiques qui ont fait la renommée de Lamborghini dans le monde entier, garantissant des émotions uniques et spéciales pour le conducteur et les spectateurs. »

Aérodynamique

L’aérodynamique bénéficie de l’expérience de course GT de la Lamborghini Squadra Corse pour assurer un niveau d’efficacité et des appuis plus élevés qu’une voiture GT3, d’une valeur de 1 200 kg à 250 km/h.

Le capot avant a une double prise d’air avec une nervure centrale, typique des voitures de course Huracán, qui sépare le flux d’air chaud provenant du radiateur et achemine l’air froid vers l’entrée d’air (airscoop) situé sur le toit. L’avant comporte un séparateur et deux éléments latéraux; sur les côtés, les flux de refroidissement du moteur et de la boîte de vitesses ont été optimisés grâce à l’utilisation d’ailettes verticales situées sur les bas de caisse. L’ensemble aérodynamique est complété par le grand aileron arrière réglable à double profil.

Design

Le design de l’Essenza SCV12 est le résultat du travail créatif de Lamborghini Centro Stile, qui a conçu toutes les voitures de course produites par Lamborghini depuis la création de Squadra Corse. Le caractère essentiel de la voiture est souligné par la structure de la carrosserie, formée de seulement trois éléments pour permettre un remplacement rapide lorsque nécessaire lors des arrêts aux stands. La livrée de lancement exclusive Verde Silvans, Grigio Linx, Nero Aldebaran Gloss et Arancio California affiche les logos de marque des partenaires de longue date de Lamborghini Squadra Corse : Pertamina, Pirelli et Roger Dubuis.

Les lignes élancées mais tendues et dynamiques combinent l’attrait des prototypes des années 1970 et des éléments typiques de l’ADN de Lamborghini, comme la géométrie hexagonale qui caractérise les phares avant, et le toit et les bouches d’aération qui encadrent le volant. Il y a aussi l’incontournable «Y», la caractéristique stylistique répétée sur la livrée et dans le cockpit, où chaque élément représente le meilleur compromis entre légèreté, fonctionnalité et design. En effet, le tableau de bord et la planche de bord sont soutenus par un «Y» asymétrique en carbone, un élément porteur et stylistique qui encadre le cockpit, conçu pour placer le conducteur au centre d’une expérience de conduite absolue.

Le design du volant multifonction avec écran a été inspiré par les volants des monoplaces F1 pour offrir la meilleure ergonomie et une sensation parfaite, sans que le conducteur ait besoin de retirer les mains de la jante avec son design futuriste mais rationnel. Le siège OMP spécifique homologué FIA avec coque en carbone embrasse le conducteur pour assurer confort, sécurité et stabilité.

Mitja Borkert, responsable de Lamborghini Centro Stile, a déclaré : « J’étais enthousiasmé par ce projet dès le début, car il nous permettrait de créer une voiture différente mais en même temps incontestablement Lamborghini, extrême mais stylistiquement très propre, comme une vraie voiture de course devrait l’être. Avec l’Essenza SCV12, nous rendons hommage à notre passé et à notre présent de course : le grand aileron arrière, les ailerons latéraux et le séparateur avant sont des éléments tirés des Huracán Super Trofeo EVO et GT3 EVO. Cette voiture est la combinaison parfaite de notre tradition et de ce que nous imaginons pour l’avenir. »

Expérience de conduite

Les clients d’Essenza SCV12 feront partie d’un club exclusif qui leur donnera accès à des programmes spéciaux pour piloter leur hypercar sur les circuits les plus prestigieux du monde. Le programme comprend un service de stockage dans un nouveau hangar construit à Sant’Agata Bolognese pour le club Essenza SCV12. Chaque voiture disposera d’un garage personnalisé et de services dédiés, dont des webcams pour permettre aux clients de surveiller leur voiture 24h/24 à l’aide d’une application. L’établissement abrite également le «Lamborghini Squadra Corse Drivers Lab» de Tecnobody pour offrir des programmes d’entraînement athlétique similaires à ceux suivis par les pilotes de course officiels Lamborghini.

Le calendrier de piste débutera en 2021 avec des événements «arrive and drive» organisés sur de nombreux circuits homologués FIA Grade 1. L’assistance sera assurée par le staff technique de Squadra Corse avec le soutien d’Emanuele Pirro, quintuple vainqueur des 24 Heures du Mans et excellent tuteur pour les clients-pilotes; et Marco Mapelli, pilote d’usine Lamborghini Squadra Corse.

« Avec Essenza SCV12, nous voulions élever non seulement les performances et le plaisir de conduire, mais aussi l’expérience hors piste. Les clients peuvent profiter de services exclusifs et hautement personnalisables pour profiter pleinement du meilleur de l’hospitalité italienne et faire partie de la famille Lamborghini Squadra Corse. »

Photos – Vidéo : Lamborghini