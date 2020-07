Audi utilise des drones pour localiser des véhicules sur le site de Neckarsulm

Audi utilise un système de drone spécialement développé pour localiser les véhicules prêts à être expédiés sur le site de Neckarsulm. L’appareil volant survole de manière autonome la zone d’expédition des véhicules sur le site Audi de Neckarsulm. Le drone utilise la technologie GPS et RFID pour identifier et enregistrer la position exacte de tous les véhicules sur lesquels il a survolé, aidant ainsi les employés Audi à planifier les étapes nécessaires de l’achèvement des véhicules à l’expédition aux clients.

De nombreux modèles Audi sortent chaque jour des lignes sur le site de Neckarsulm : l’Audi A4 Berline, l’A5 Cabriolet, l’Audi A6, l’Audi A7 et l’Audi A8, ainsi que l’Audi R8 de Böllinger Höfe. Après la production, les employés garent les véhicules dans les zones désignées de l’usine. S’assurer que chaque Audi trouve son chemin vers son nouveau propriétaire à partir d’ici nécessite une planification précise de la production à l’expédition. Depuis récemment, les employés Audi à Neckarsulm reçoivent de l’aide d’en haut pour ce processus. Ils utilisent un drone qui rend encore plus facile et plus efficace la localisation des véhicules sur le site.

Étant donné que tant de modèles différents y sont construits, le site est l’un des plus complexes du groupe Volkswagen. Cela rend la planification précise des commandes particulièrement difficile. « La localisation rapide des véhicules crée une qualité de processus encore plus élevée et constitue un tremplin supplémentaire sur la voie de la production numérique. Le drone fournit un soutien dans une perspective complètement nouvelle. Nous allons maintenant partager nos expériences avec d’autres sites Audi et au sein du groupe VW », explique Steffen Conrad, chef de projet dans le domaine de la gestion de l’innovation sur le site Audi de Neckarsulm.

La base est une technologie que la marque aux quatre anneaux utilise depuis un certain temps : la puce RFID (identification par radiofréquence) avec le numéro d’identification du véhicule associé que chaque Audi reçoit déjà dans l’atelier de carrosserie. L’hexacoptère spécialement développé, un drone à six hélices, survole les zones d’expédition des véhicules sur des itinéraires prédéfinis à une hauteur d’environ dix mètres et détermine la position exacte des voitures qui y sont garées. Le drone utilise un lecteur RFID pour lire chaque véhicule tout en survolant directement la zone d’expédition et enregistre la position GPS identifiée. Dès que l’appareil volant a atterri, les données sont transmises automatiquement à une base de données via Wi-Fi. Après le vol, le résultat est ensuite affiché sur une carte numérique pour les employés.

Le drone décolle, vole et atterrit de manière totalement autonome. Les employés Audi formés démarrent et surveillent le vol depuis un ordinateur portable ou une tablette. En cas d’urgence, ils peuvent utiliser une télécommande pour intervenir dans le fonctionnement par ailleurs entièrement automatique. Quatre collaborateurs ont déjà été formés à l’utilisation des drones industriels. Dans le cadre de cette formation, ils ont également obtenu ce que l’on appelle une «licence drone».

Avant chaque vol, le drone reçoit automatiquement les conditions météorologiques autour des locaux de l’usine à Neckarsulm. Si le vent est trop fort ou en rafales ou s’il y a trop de pluie, le drone ne décollera pas. De plus, le logiciel vérifie le niveau et la température de la batterie du drone avant chaque vol. Si quelque chose ne correspond pas aux paramètres de sécurité spécifiés, il restera au sol.

Le projet pilote est actuellement en cours de transfert vers des essais en série permanents, dans le cadre desquels les experts du site de Neckarsulm vont acquérir une expérience supplémentaire. Il est concevable que des drones soient également utilisés pour localiser des véhicules sur d’autres sites Audi à l’avenir.

Photos : Audi