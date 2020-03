Lamborghini Gallardo LP 570-4 Super Trofeo Stradale de 2011

A l’occasion du salon automobile de Francfort 2011, Automobili Lamborghini a dévoilé la Gallardo Super Trofeo Stradale : la version la plus extrême de la gamme Gallardo, basée sur la voiture de course de la Lamborghini Blancpain Super Trofeo. Typée course pour une utilisation routière, elle a été produite uniquement à 150 exemplaires numérotés, développant 570 ch et 540 Nm via son moteur V10 atmosphérique.



La Gallardo la plus extrême de tous les temps

Avec la Lamborghini Gallardo LP 570-4 Super Trofeo Stradale, le constructeur italien de supercar a transposé la course automobile directement sur la route. Le championnat Lamborghini Blancpain Super Trofeo rassemble des pilotes professionnels et des gentlemen drivers face à face dans des combats acharnés sur les circuits les plus difficiles d’Europe tels que Monza, Silverstone et Hockenheim. Il existe de nombreuses similitudes entre les versions course et route de cette super voiture de sport. Par exemple, elles partagent tous deux le même groupe motopropulseur V10, qui est utilisé dans la version de course sans aucune modification. La voiture a été produite en un nombre limité de 150 exemplaires numérotés.

Un aileron arrière énorme et variable manuellement pour une charge dynamique accrue

Au premier coup d’œil, ces similitudes sont encore plus évidentes dans la Lamborghini Gallardo LP 570-4 Super Trofeo Stradale. En fait, ce véhicule est équipé du même aileron arrière qui offre une plus grande charge aérodynamique – atteignant dans les meilleures conditions aérodynamiques 3 fois la charge de la Gallardo LP 560-4, offrant une stabilité dynamique accrue pendant la conduite sportive et à grande vitesse. Comme dans les voitures de course, le becquet arrière peut être réglé manuellement afin de permettre au conducteur d’optimiser les performances de la voiture en fonction des caractéristiques de la piste ou de la route.

Un autre élément tiré directement de la version de course est le capot moteur amovible avec système de dégagement rapide. Le spoiler et le capot sont bien sûr en matériau composite carbone, tout comme une foule d’autres composants sur la SuperTrofeo Stradale. Avec l’aluminium, la fibre de carbone est à la base de la construction extrêmement légère du modèle haut de gamme de la famille Gallardo.

Construction légère grâce à une utilisation cohérente de la fibre de carbone

La Gallardo LP 570-4 Super Trofeo Stradale affiche un poids à vide maximum de 1 340 kilogrammes. Il bat celui de la Gallardo LP 560-4 de 70 kilogrammes, ce qui donne à la Gallardo LP 570-4 Super Trofeo Stradale un rapport poids/puissance époustouflant de 2,35 kilogrammes par ch pour des performances à couper le souffle. La voiture passe de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes seulement et atteint 200 km/h en 10,4 secondes. La vitesse de pointe est de 320 km/h.

Couleur spécifique rouge « Rosso Mars »

La Lamborghini Gallardo Super Trofeo Stradale arbore une toute nouvelle teinte «Rosso Mars» qui souligne le lien spécial entre les performances de piste de course ultimes et le côté italien de Lamborghini. La couleur « Rosso Mars » symbolise le rouge de course traditionnel de l’Italie, comme établi au début du siècle dernier dans la course automobile, lorsque les nations d’origine des concurrents étaient indiquées par la couleur de la peinture sur les véhicules. Le vert foncé représentait la Grande-Bretagne, le bleu était pour la France, le blanc (et l’argent plus tard) représentait l’Allemagne, les bandes blanches et bleues pour les États-Unis et le rouge était la couleur de toutes les voitures de course d’Italie.

Le rouge, le noir et la fibre de carbone caractérisent l’extérieur

L’aspect extérieur du Gallardo LP 570-4 Super Trofeo Stradale est parfaitement accentué par une finition noire mate sur le grand aileron arrière, le capot moteur et les prises d’air avant, qui contraste avec la peinture «Rosso Mars». Les roues forgées sont peintes en noir brillant, une couleur également disponible en option sur le toit. Les couvre-culbuteurs, le diffuseur arrière impressionnant et les boîtiers de rétroviseurs extérieurs sont en fibre de carbone polie à haute brillance, tandis que les étriers de frein sont accentués en rouge pour la première fois sur une Lamborghini. C’est un match parfait avec la couleur extérieure et le concept de course de cette nouvelle super voiture de sport. Et en plus du «Rosso Mars» historiquement suggestif, le nouveau Gallardo Super Trofeo Stradale est également disponible sur demande en «Grigio Telesto» ou «Bianco Monocerus» avec le toit disponible en noir brillant en option, comme mentionné ci-dessus.

Intérieur sportif minimaliste

Le noir et le rouge, la combinaison parfaite du minimalisme sportif, sont les teintes dominantes à l’intérieur de la Lamborghini Gallardo Super Trofeo Stradale. Les matériaux les plus largement utilisés sont l’Alcantara – en «Rosso Mars» sur le dessous du tableau de bord, la partie centrale du coussin de siège et le dossier – et la fibre de carbone extrêmement légère. L’Alcantara noir avec surpiqûres rouges contrastées est utilisé pour finir les autres parties de l’intérieur. Le volant est recouvert de daim noir et présente également des surpiqûres rouges. Les panneaux de porte, les sièges baquets de course monocoques et le couvercle de la console centrale sont en fibre de carbone, dont Lamborghini a acquis une expertise de renommée mondiale. Des accents sportifs discrets sont fournis par des pièces métalliques visibles en chrome foncé.

Sur demande, une disposition intérieure comprenant des éléments en fibre de carbone, tels que le cadre du frein à main, le milieu de la console centrale, le bord inférieur du volant, les cadres décoratifs autour des tableaux de bord principal et secondaire, les poignées de porte et la poignée d’ouverture de la boîte à gants (également disponible sur demande), pouvaient être commandées.

Moteur V10 phénoménal

Comme la version compétition Super Trofeo, cette supercar est basée sur l’approche technique de la Lamborghini Gallardo Superleggera. Le groupe motopropulseur V10 génère 570 ch (419 kW), qui est entièrement disponible à 8000 tr/min. Le couple maximal est tout aussi impressionnant, avec une courbe de couple culminant à 540 Nm à 6500 tr/min. Le moteur V10 offre un son saisissant qui peut être entendu en course automobile.

Transmission «testée en course»

Comme la voiture de course, la Gallardo Super Trofeo Stradale propose la transmission robotisée à six vitesses e-gear commandée par des palettes au volant comme équipement de série. Ce système à commande électronique passe à travers ses six vitesses en douceur et beaucoup plus rapidement que n’importe quel être humain. Et pour une accélération maximale à partir d’un départ arrêté, la transmission peut être réglée sur le «mode Thrust»(poussée) – un programme qui permet d’atteindre les meilleures performances possibles en exécutant un démarrage de course (launch control) avec un patinage minimal des pneus à un régime moteur initial d’environ 5 000 tr/min.

Traction intégrale permanente pour une traction maximale dans toutes les situations

Chaque kilomètre de la Gallardo LP 570-4 Super Trofeo Stradale est rempli d’excitation, en partie en raison de son adhérence implacable dans pratiquement toutes les situations grâce à la traction intégrale. Au final, la Lamborghini Super Trofeo est la seule série de course monomarque au monde à proposer des voitures de course à traction intégrale. La Gallardo Super Trofeo Stradale est un véhicule de course offrant une expérience de conduite vraiment époustouflante avec des vitesses de virage à couper le souffle et une réponse rapide et immédiate. Son comportement routier est toujours précis, stable et totalement sûr.

Suspension avec une précision inégalée

L’agencement de la suspension est directement dérivé de la course automobile, avec un double triangle en aluminium guidant les roues. La direction précise à crémaillère offre au conducteur une connexion très étroite avec la route. Comme pour la Gallardo Superleggera, le véhicule est spécialement conçu pour tirer pleinement parti de son potentiel dynamique. Aucun autre modèle de la gamme Gallardo n’est aussi proche d’une véritable voiture de course. Une autre grande caractéristique est les jantes ultra-légères de 19 pouces chaussées de pneus Pirelli P Zero Corsa haute performance, qui permettent à elles seules d’économiser quelque 13 kilogrammes. Les roulements et boulons de roues légers et robustes sont fabriqués en titane.

Freins avec une puissance de freinage supérieure

Derrière les roues massives se trouvent des freins conçus pour une puissance de freinage inégalée, contrôlée par le système de contrôle de stabilité ESP, qui est un équipement standard. L’essieu avant est équipé d’étriers en aluminium à huit pistons, et les étriers sur l’essieu arrière ont quatre pistons chacun. Les disques ventilés à l’avant et à l’arrière mesurent respectivement 365 et 356 millimètres. Sur demande, Lamborghini installait un système de freinage en carbone-céramique. Les disques carbone-céramique mesurent 380 mm pour les roues avant et 356 mm pour les roues arrière.

Options de type course

L’équipement en option conçu en pensant à la course comprend non seulement les disques de frein en carbone-céramique, mais également un arceau de sécurité tubulaire, des ceintures de sécurité à 4 points et un extincteur. En revanche, ceux qui recherchaient le confort pouvaient équiper leur Super Trofeo Stradale d’une navigation par satellite, d’une connexion Bluetooth pour téléphones portables, d’un système antivol et d’un système de levage qui soulève l’essieu avant afin de passer certains petits obstacles du quotidien.

Photos : 4Legend.com / Lamborghini – Vidéo : 4Legend.com / Lamborghini