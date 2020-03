Miniature Audi RS6 Avant de GMK au 1:18 par GT Spirit

Avec le confinement, la fabrication et la livraison des miniatures prennent du retard. Néanmoins, GT Spirit dévoile les premières photos de la reproduction au 1:18 de l’Audi RS 6 Avant C7 du youtubeur GMK avec son motif spécifique.

Les voitures de certains influenceurs semblent intéresser de plus en plus les fabricants de miniatures comme c’est le cas avec l’Audi RS 6 Avant de GMK.

Avec plus de 900 000 abonnés sur Youtube, GMK est devenu l’un des influenceurs automobiles les plus importants, notamment en France. L’un de ses véhicules, l’Audi RS 6 Avant – développant 730 ch via une préparation moteur et avec un échappement modifié – a été récemment fortement dégradée par des personnes ayant vidé un extincteur dans l’habitacle, occasionnant de très lourds dégâts.

Bien avant cela, le spécialiste français de la miniature GT Spirit a décidé d’offrir une reproduction de cette voiture connue de ses followers se démarquant par son côté bipolaire avec une moitié de la carrosserie en noir mat et l’autre en camouflage bleu avec des accents bleus sur le diffuseur, le logo quattro et une bande bleue de séparation courant sur toute la longueur de la voiture.

A la vue des photos, la reproduction est excellente et offre un modèle original à avoir dans sa collection, notamment pour les passionnées de la marque d’Ingolstadt.

Cette miniature en résine à l’échelle 1:18 sera disponible chez les revendeurs spécialisés à partir de juin 2020 sous le référence GT799.

Photos : GT Spirit