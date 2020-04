Lamborghini Huracán EVO par Novitec

En concevant l’Huracán EVO, Lamborghini a ajouté une multitude de nouvelles fonctionnalités au modèle de voiture de sport le plus réussi de son histoire. Le préparateur allemand Novitec offre une gamme exclusive de raffinement pour les propriétaires de voitures de sport à moteur central qui souhaitent rendre leur véhicule encore plus sportif et plus individuel.

Éléments aérodynamiques en carbone

Novitec a développé des composants aérodynamiques en carbone nu, qui ont été affinés en soufflerie afin de produire encore plus d’appui et d’optimiser la stabilité en conduite.

Ils combinent de manière spectaculaire un aspect racé et une efficacité aérodynamique afin d’offrir encore plus de sensations visuelles à la voiture de sport de Sant’Agata Bolognese.

Les pièces Novitec s’ajustant précisément sont fabriquées avec une finition en carbone nu pour donner à l’Huracán EVO un look voiture de course. Cependant, les éléments de carrosserie peuvent bien sûr être également peints de la couleur du véhicule ou de couleur contrastée.

Novitec offre trois options pour rendre le visage de la supercar encore plus distinctif. Elles peuvent être installées séparément ou en ensemble complet : la lame avant centrale et les extensions en deux parties à gauche et à droite améliorent l’apparence de l’EVO et, de plus, elles optimisent également l’aérodynamisme. Des plaques d’extrémité sur mesure à gauche et à droite du carénage avant dirigent l’air encore plus efficacement vers les entrées d’air latérales.

Le capot avant Novitec est également spécifique. Il peut être peint ou être disponible pour des looks encore plus sportifs avec une finition en carbone apparent. Ses fentes à gauche et à droite au-dessus du pare-chocs acheminent le flux d’air à travers des conduits intégrés vers les sorties en face du pare-brise, générant une force aérodynamique supplémentaire.

Novitec révise également en profondeur la vue latérale. Cela comprend les bas de caisse, qui donnent au coupé une position visuelle encore plus basse, les coques des rétroviseurs en carbone et les entrées d’air sur les vitres latérales arrière, qui ont été étendues vers l’avant et optimisent l’approvisionnement en air frais du compartiment moteur.

L’aileron Novitec domine visuellement l’arrière de la Lamborghini Huracán EVO. Le becquet en carbone produit une force d’appui supplémentaire à des vitesses élevées, ce qui améliore encore la stabilité. Le diffuseur arrière Novitec est un autre élément important du concept aérodynamique.

La prise d’air sur le capot atteint la hauteur du toit et donne non seulement un look de voiture de course, mais optimise également les températures dans le compartiment moteur. Une plaque d’extrémité en carbone apparent pour le bord arrière du capot est également disponible.

Suspension améliorée

Les ressorts sport Novitec abaissent la hauteur de caisse d’environ 35 millimètres, sont calibrés spécifiquement pour la combinaison jante / pneu Novitec. Le centre de gravité inférieur contribue également à une meilleure dynamique de conduite.

Jantes conçues par Vossen en 20 et 21 pouces

Novitec propose également des jantes forgées de haute technologie dans une combinaison échelonnée avec des diamètres de 20 et 21 pouces sur les essieux avant et arrière, qui ont été développées pour ce modèle en coopération avec le fabricant américain de roues Vossen.

À l’avant, les trois variantes sont disponibles en taille 9Jx20 avec des pneus haute performance Pirelli P-Zero en 245/30 ZR 20. A l’arrière, les jantes sont en 12,5Jx21 chaussées en 325/25 ZR 21.

Systèmes déchappement

Le système d’échappement haute performance Novitec RACE peut encore optimiser les performances du moteur et donner au biplace une note d’échappement encore plus sportive.

Un système d’échappement haute performance Novitec RACE permet au moteur V10 de respirer encore plus librement. Deux variantes différentes sont disponibles au choix : acier inoxydable avec isolation thermique à haute température ou la version en matériau encore plus léger INCONEL utilisé en Formule 1. Ce dernier dispose d’une couche dorée supplémentaire d’isolation thermique, qui sort également de l’ordinaire en termes d’apparence. Les sorties d’échappement Novitec dans une combinaison de carbone et d’acier inoxydable améliorent l’apparence de ces deux systèmes d’échappement et peuvent également être adaptés à l’échappement de série.

Intérieur personnalisé

Le raffinement intérieur exclusif fait également partie de la large gamme d’options disponibles chez Novitec pour la Lamborghini Huracán EVO. À cette fin, les maîtres de leur artisanat travaillent avec les meilleurs cuirs et Alcantara dans toutes les couleurs souhaitées.

Photos : Novitec