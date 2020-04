L’Audi e-tron Sportback conquiert le monde virtuel : visite et essais

C’est la prochaine étape de la numérisation et de l’expérience virtuelle pour les quatre anneaux : Audi est le premier constructeur automobile à utiliser « Virtual Market 4 », l’un des plus grands événements de réalité virtuelle au monde, comme plate-forme de présentation et d’expérience pour la toute nouvelle Audi e-tron Sportback.

L’événement Social VR créé par la société japonaise Hikky aura lieu pour la quatrième fois en 2020 et a attiré plus de 710 000 visiteurs internationaux l’année dernière. Cette année, les organisateurs attendent jusqu’à un million de participants, qui se déplaceront dans l’espace virtuel appelé « Para-real Tokyo » en tant que personnages 3D et interagiront les uns avec les autres. Compte tenu de la situation actuelle, « Virtual Market 4 » est donc un format idéal pour préparer et accompagner le lancement sur le marché de l’Audi e-tron Sportback au Japon et au-delà. Le modèle sera lancé en Europe au cours de ce trimestre et arrivera chez les concessionnaires aux États-Unis et en Asie au second semestre 2020.

L’Audi e-tron Sportback est stationnée dans le « Para-real Tokyo » à certains endroits. Si un visiteur touche le véhicule, il est guidé vers un stand Audi virtuel très spécial : le stand Audi est une recréation numérique de «l’Audi Meteorite», une installation spéciale d’expérience e-tron installée physiquement à l’aéroport de Munich pour une période limitée à partir du début 2019 et à Shanghai à l’automne 2019.

Les visiteurs du monde de l’expérience numérique peuvent non seulement y voir le deuxième modèle de la famille e-tron, mais aussi diverses fonctionnalités, du design et de la technologie expliqués en direct par les avatars Audi. De plus, les acteurs du «marché virtuel» ont la possibilité de faire des essais de conduite virtuels guidés autour de la météorite.

Audi participera au «Virtual Market 4» avec 42 autres sociétés et environ 1 400 magasins.

Photos : Audi