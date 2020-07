Lamborghini Sián Roadster – La supercar à toit ouvert limitée à 19 exemplaires

Automobili Lamborghini présente la Lamborghini Sián Roadster : une super voiture de sport hybride à toit ouvert en édition limitée conçue autour du moteur V12 emblématique de Lamborghini, avec des technologies hybrides uniques et offrant des performances inégalées. La conception sans toit du Sián Roadster place un groupe exclusif de conducteurs dans l’un des cockpits les plus spectaculaires de tous les temps : toujours ouvert vers le ciel; résonnant avec le son V12 inimitable du moteur Lamborghini le plus puissant à ce jour; et l’expérience de performances extraordinaires tout en se délectant du rôle du Sián Roadster dans la route de Lamborghini vers l’hybridation future.

« Le Sián Roadster incarne l’esprit de Lamborghini », déclare Stefano Domenicali, président-directeur général d’Automobili Lamborghini. « Il est l’expression d’un design à couper le souffle et de performances extraordinaires, mais il incarne surtout des technologies futures importantes. Le groupe motopropulseur hybride innovant du Sián annonce le futur des super voitures de sport Lamborghini, et le Sián Roadster à toit ouvert affirme un désir pour le style de vie ultime Lamborghini alors que nous nous dirigeons vers un avenir exigeant de nouvelles solutions. »

La Lamborghini Sián Roadster fait ses débuts avec la teinte bleue Blu Uranus, spécialement sélectionné par le Lamborghini Centro Stile, qui en collaboration avec le département Ad Personam travaille avec chaque client du Sián pour personnaliser entièrement la couleur et la finition de leur Roadster. Encapsulant le bleu du ciel et le vert des champs, évoquant la liberté et l’exaltation de conduite procurées par les performances du Sián Roadster à toit ouvert, la voiture est dotée de jantes en teinte Oro Electrum : la couleur choisie par Lamborghini pour reconnaître les modèles hybrides. L’intérieur est une élégante combinaison de blanc avec des détails Blu Glauco et des éléments en aluminium dans la teinte Oro Electrum : des bouches d’aération d’un nouveau design produites via l’impression 3D permettent une personnalisation avec les initiales du client.

Concevoir pour l’avenir

La Lamborghini Sián Roadster affirme le design futuriste du coupé, mais en tant que véritable roadster ajoute une nouvelle pureté avec l’habitacle en plein air. La vue aérienne du Sián Roadster évoque la ligne emblématique du periscopio inspirée de la toute première version de la Countach, s’étendant en diagonale du cockpit vers l’arrière et culminant derrière le conducteur et le passager. Les longs contours sculptés et les ailes aérodynamiques caractéristiques du Sián donnent au Sián Roadster un profil incontestablement puissant. L’avant très bas de la voiture, avec séparateur en fibre de carbone intégré, abrite les phares emblématiques Lamborghini en forme de Y.

Le design épuré du Sián est une déclaration claire de l’efficacité aérodynamique optimisée de la voiture et de ses prouesses technologiques : le flux d’air est dirigé à travers les séparateurs avant et à travers le capot avant, à travers les entrées et sorties d’air latérales et sur le becquet arrière, sans perte d’efficacité aérodynamique grâce à la conception sans toit du roadster. Les aubes de refroidissement actives à l’arrière utilisent une technologie unique de science des matériaux brevetée par Lamborghini : le fonctionnement des aubes est déclenché par la réaction d’éléments intelligents à la température générée par le système d’échappement, ce qui les fait tourner et offre une solution de refroidissement élégante et légère.

L’arrière extrême et solide de la voiture intègre le design évocateur à six pans creux, dont six feux arrière hexagonaux inspirés de la Countach. L’aileron arrière est intégré dans le profil et ne sort que pendant la conduite pour améliorer les performances.

Électrification et technologies hybrides pour un nouvel avenir

Le châssis bas et puissant abrite un moteur V12 de nouvelle génération: ‘Sián’ en dialecte bolognais local, qui signifie ‘flash’ ou ‘éclaircissant’, dénote l’électrification du Sián Roadster dans le cadre de la future stratégie hybride, tout en conservant l’émotion et la dynamique extraordinaires avec des performances inhérentes aux super sportives Lamborghini atmosphériques.

Le système hybride du Sián Roadster fournit la puissance la plus élevée possible via la solution la plus légère, combinant le moteur V12 avec un nouveau groupe motopropulseur. Un moteur électrique de 48 volts, délivrant 34 ch, est incorporé dans la boîte de vitesses pour fournir une réponse immédiate et des performances améliorées. Le moteur électrique prend également en charge les manœuvres à basse vitesse telles que la marche arrière et le stationnement en 100% électrique.

Le Sián Roadster arbore l’application innovante de supercondensateur de Lamborghini : une technologie inédite qui stocke dix fois la puissance d’une batterie lithium-ion. Situé dans la cloison entre le cockpit et le moteur, il assure une répartition parfaite du poids. Trois fois plus puissant qu’une batterie de même poids et trois fois plus léger qu’une batterie produisant la même puissance, le système électrique avec supercondensateur et moteur électrique ne pèse que 34 kg, offrant ainsi un remarquable rapport poids / puissance de 1,0 kg/ch. Le flux de puissance symétrique assure la même efficacité dans les cycles de charge et de décharge : la solution hybride la plus légère et la plus efficace.

Cette technologie de pointe se combine avec le moteur V12, qui intègre des soupapes d’admission en titane et est augmentée à 785 ch (577 kW) à 8 500 tr/min. Combiné aux 34 ch supplémentaires du système hybride, le Sián Roadster délivre au total 819 ch (602 kW) et atteint une vitesse de pointe de plus de 350 km/h.

La Lamborghini Sián Roadster intègre un système de freinage régénératif hautement sophistiqué, spécialement développé par Lamborghini. Le comportement symétrique du supercondensateur, qui contrairement aux batteries Li-Ion normales peut être chargé et déchargé avec la même puissance, charge complètement le système de stockage d’énergie du Sián à chaque freinage du véhicule. L’énergie stockée est une augmentation de puissance disponible instantanément, permettant au conducteur de bénéficier immédiatement d’un couple accru lors de l’accélération, jusqu’à 130 km/h lorsque le moteur électrique se déconnecte automatiquement, améliorant les reprises et le rendant plus de 10% plus rapide qu’une voiture sans ce système.

Le système innovant offre également une accélération instantanée à bas régime, avec une force de traction améliorée fournie par la combinaison du moteur V12 et du système hybride. Le Sián Roadster accélère de 0 à 100 km / h en moins de 2,9 secondes. L’amélioration des manœuvres d’élasticité est encore plus évidente, par exemple la force de traction est améliorée jusqu’à 10% en troisième vitesse.

La Lamborghini Sián Roadster bénéficie d’un niveau de confort de conduite accru facilité par le système hybride ainsi que d’une maniabilité et de performances dynamiques. Le moment, où la décélération et le couple manquant sont ressentis lors des changements de vitesse alimentés par un moteur à combustion traditionnel, est éliminé par le remplissage de montée en couple fourni par le moteur électrique du système hybride : le pilote ne ressentira que le recul de l’accélération, éliminant les mouvements saccadés inconfortables.

Photos : Lamborghini