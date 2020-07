Visite du ministre bavarois des Transports Kerstin Schreyer chez Audi à Ingolstadt

Mardi 30 juin 2020, Kerstin Schreyer, ministre d’État bavarois en charge du Logement, de la Construction et des Transports, a visité le site d’Audi à Ingolstadt. Peter Kössler, membre du conseil d’administration de la production et de la logistique chez AUDI AG, a souhaité la bienvenue au ministre en compagnie de Sabine Maassen, membre du conseil d’administration du personnel et de l’organisation, et du président du comité d’entreprise général, Peter Mosch.

La ministre d’État a été particulièrement informée des concepts de conduite chez Audi et de la situation actuelle de l’entreprise. Lors d’une visite des installations de production d’Ingolstadt, la ministre a eu une idée des mesures de protection de la santé mise en place par Audi pour faire face à la pandémie de coronavirus.

Photo : Audi