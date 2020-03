Lancement de la production de la nouvelle Audi A3 Sportback à Ingolstadt

Le vendredi 6 mars 2020, le directeur de l’usine Audi d’Ingolstadt, Achim Heinfling, a dévoilé la nouvelle et quatrième génération de l’A3, très attendue, devant les employés de l’Audi Forum d’Ingolstadt à l’occasion de la première mondiale de la nouvelle compacte haut de gamme. Depuis son lancement sur le marché en 1996, Audi a livré plus de cinq millions de modèles de la famille A3 dans le monde. L’histoire à succès va maintenant se poursuivre. La nouvelle Audi A3 Sportback impressionne par son design dynamique, sa nouvelle signature lumineuse et son concept de fonctionnement numérique. Les entraînements électrifiés garantissent un rendement élevé, soutenu par des systèmes d’assistance innovants.

Depuis la première génération, l’Audi A3 possède à bord des innovations et des caractéristiques premium. Après sa présentation au Mondial de l’Automobile de Paris en 1996, cette voiture a immédiatement ouvert son propre segment de marché et est ainsi considérée comme la fondatrice de la catégorie compacte premium. Les employés d’Audi à Ingolstadt ont construit près de 3,8 millions de modèles d’Audi A3 au siège des quatre anneaux depuis le début de la production. L’Audi A3 a également été produite sur le site Audi à Bruxelles de 2007 à 2009. La production conjointe de l’Audi A3 berline se déroule actuellement entre Ingolstadt et Győr. L’Audi A3 Cabriolet était également construite par Audi Hungaria. L’Audi A3 Sportback et l’A3 berline sortent en outre de la chaîne de production de l’usine chinoise de Foshan; l’A3 berline est également produite à Aurangabad en Inde et à São José dos Pinhais au Brésil. La nouvelle Audi A3 reste une exclusivité d’Ingolstadt.

« L’A3 est une réussite pour notre site – nous sommes fiers de pouvoir continuer cette histoire en 2020 avec la nouvelle génération », explique Achim Heinfling, directeur de l’usine Audi à Ingolstadt. « Nous sommes bien préparés sur place. Pour la production de la carrosserie, nous avons spécialement construit pour ce modèle un atelier de carrosserie complètement nouveau dans le complexe nord. Toutes les autres zones de production ont été entièrement adaptées à la nouvelle Audi A3. Les technologies de production ont été de plus en plus numérisées au cours du processus. »

Le nouveau modèle d’Ingolstadt est sportif et dynamique avec des groupes motopropulseurs puissants. Les clients peuvent commander une direction progressive et une suspension adaptative en option. Les entraînements électrifiés garantissent un rendement élevé, soutenu par des systèmes d’assistance innovants. De son cockpit à sa signature lumineuse et à son infodivertissement, la nouvelle Audi A3 Sportback est digitale. En outre, Audi propose pour la première fois pour la nouvelle A3 un rembourrage de sièges en matériau recyclé à base de PET.

Avec son début de production à Ingolstadt, l’Audi A3 reste le compagnon de nombreux employés d’Audi : par exemple, Reinhold Konegen a vécu comment la voiture dévoilée au Mondial de l’automobile de Paris 1996 est devenue un véhicule favori pour les clients. Il a attaché des roues, acheminé des câbles, monté des filtres à air et a été responsable du réglage de la suspension pendant 17 ans. Au cours des huit dernières années, il a testé chaque unité au point de comptage 8 en tant que «finisseur» final. Il a déclaré: «L’Audi A3 fait partie de ma vie.»

Un aperçu des jalons de la série de modèles A3

1996 : Audi a présenté la première A3 à Paris, exclusivement en modèle trois portes. Avec son design puissant et son élégance typiquement sportive, la compacte premium devient immédiatement un pionnier. À l’heure actuelle, aucune autre voiture de cette catégorie n’offre la combinaison d’un intérieur de haute qualité, d’une ergonomie parfaite et d’une technologie hautement développée.

1998 : Présentation pour la première fois sur le segment compact de l’Audi A3 à transmission intégrale permanente quattro.

1999 : Une variante à cinq portes est ajoutée à la série de modèles. La première génération de l’Audi S3 sportive avec un moteur turbocompressé à cinq soupapes de 210 ch (154 kW) et une transmission intégrale permanente a fait sensation et a lancé la mode des compactes sportives.

2004 : L’Audi A3 Sportback a fait ses débuts. Le concept de la compacte premium à cinq portes a été complètement réinterprété.

2008 : La première variante ouverte de la famille A3 apparaît : l’Audi A3 Cabriolet est lancée en 2008 avec un toit en toile classique. Fin mars 2008, la millionième unité de la deuxième génération d’A3 est sortie de la chaîne de production.

2012 : La troisième génération de l’Audi A3 est également présentée comme une berline à hayon au salon automobile de Genève.

2016 : Chaque variante de la gamme A3 reçoit une mise à jour technologique. L’Audi RS 3 Sportback est le fer de lance sportif de la gamme; Audi a présenté le RS 3 berline au salon automobile de Paris.

Photos : Audi