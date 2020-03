Concours scientifique pour les jeunes chez Audi à Ingolstadt

Audi accueille des enfants et des jeunes de la région au 41ème concours scientifique «Jugend forscht» (les recherches des jeunes) et de son segment junior, «Schüler experimentieren» (les expériences des écoliers). Le mercredi 4 mars et le jeudi 5 mars 2020, les étudiants âgés jusqu’à 21 ans ainsi que les apprentis travaillant chez Audi ont présenté environ 90 projets de recherche au centre de formation Audi Akademie. Les jeunes scientifiques ont pu participer individuellement ou en équipes de trois participants maximum. Ils ont méné des recherches dans les domaines du monde du travail, de la biologie, de la chimie, des sciences géologiques et spatiales, des mathématiques et de l’informatique, de la physique et de la technologie.

Audi organise la compétition régionale en tant que société partenaire chaque année depuis 1979. « Les jeunes chercheurs apportent de nouvelles idées et abordent souvent les défis quotidiens de manière complètement différente », explique Wendelin Göbel, membre du directoire d’AUDI AG en charge des ressources humaines. « J’ai hâte de voir des solutions créatives et je suis impatient de voir ce que les jeunes proposeront. »

Une équipe de trois apprentis Audi participe également au concours – avec une invention dans le domaine de la «technologie». Les apprentis Audi ont développé un drone qui invite les automobilistes à former un couloir d’urgence après un accident. Ce projet pourrait aider les services d’urgence lors d’accidents sur les routes et les autoroutes afin de contribuer à sauver des vies.

Durant les deux journées, les jeunes scientifiques ont présenté leurs inventions devant un jury d’experts composé d’enseignants, de professeurs et de représentants de l’industrie. Les experts ont ensuite choisi les gagnants régionaux. Ces gagnants seront ensuite qualifiés pour concourir au niveau national. En gagnant à Ingolstadt, les enfants et les jeunes jusqu’à 14 ans se qualifient pour le tour décisif bavarois de «Schüler experimentieren» à Ratisbonne; cela aura lieu les 2 et 3 avril 2020. Les jeunes de 15 à 21 ans débuteront le concours national « Jugend forscht » à Munich du 31 mars au 2 avril.

Photos : Audi