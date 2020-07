Lancement du Porsche Taycan à propulsion en Chine – 374 ch

Après les Taycan 4S, Taycan Turbo, Taycan Turbo S, Porsche lance en Chine un quatrième modèle d’entrée de gamme via la version Taycan : moins puissante avec 374 ch et doté d’un seul moteur à l’arrière.

Une version propulsion avec les mêmes batteries

Afin de toucher un plus grand nombre de clients à travers le monde et notamment en Asie, Porsche vient de dévoiler en Chine le Taycan à propulsion, développant une puissance maximale de 408 ch grâce à la fonction overboost et 374 ch en utilisation normale.

Ce modèle se reconnaît extérieurement par l’inscription Taycan, des étriers de frein noirs et des jantes «Taycan Aero» en 19 pouces. A ce jour, il est destiné exclusivement au marché chinois, mais pourrait venir en Europe et aux Etats-Unis.

Il s’agit du premier modèle de la gamme à envoyer sa puissance uniquement à l’essieu arrière. Un seul moteur synchrone permanent à l’arrière délivre 408 ch lorsqu’il est associé à la batterie de 79,2 kWh de série, mais peut développer jusqu’à 476 ch avec la batterie plus performante de 93,4 kWh.

Les deux versions passent de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes avec le Launch Control. Sa vitesse maximale est de 230 km/h.

Moins de consommation, plus d’autonomie

La consommation et l’autonomie bénéficient naturellement de l’absence du moteur avant et du poids réduit. Selon Porsche, le nouveau Taycan a une autonomie de 414 km avec la petite batterie et 489 km avec l’autre batterie, en cycle NEDC avec la plus petite batterie 414 et les plus grands 489 kilomètres.

Selon Porsche, la capacité de freinage régénératif de 265 kW du Taycan signifie que la majorité des opérations de freinage quotidiennes sont effectuées par le moteur électrique seul, sans que les freins n’aient besoin de faire quoi que ce soit.

Équipements et prix

De série, le Porsche Taycan est notamment équipé de jantes Aero en 19 pouces, d’une suspension à ressorts en acier conventionnelle (la suspension pneumatique reste disponible en option), le Porsche Active Suspension Management (PASM).

Les prix du nouveau modèle débute en Chine à partir de 888 000 yuans chinois, ce qui correspond à environ 111 854 euros, soit 23% de moins que le prix du Porsche Taycan 4S en Chine. Rapporté à un tarif européen (moins taxé), son prix serait d’environ 82 000 euros, pouvant intéresser une nouvelle clientèle moins soucieuse des performances.

Photos : Porsche