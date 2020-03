L’Audi A6 2020 nommée ‘Top Safety Pick+’ de l’IIHS, les Audi A7 et Q8 nommées ‘Top Safety Picks’

L’Audi A6 2020 a reçu le prix «Top Safety Pick+» 2020 par l’Insurance Institute for Highway Safety’s (IIHS). De plus, les Audi A7 et Audi Q8 2020, lorsqu’elles sont équipées de phares à matrice LED disponibles avec assistance aux feux de route, ont reçu les disctinctions «Top Safety Picks» 2020 de l’IIHS.

Les trois modèles ont excellé dans les tests IIHS (l’équivalent américain de l’Euro NCAP), obtenant les meilleures notes «bonnes» dans les six évaluations de performance de résistance à l’impact. Tous les véhicules, équipés de série de l’Audi pre sense à l’avant, ont obtenu des cotes «supérieures» pour les tests de prévention des collisions avant.

Les A6, A7 et Audi Q8 offrent une suite complète de fonctions d’assistance au conducteur de série, conçues pour aider les conducteurs à naviguer en toute confiance sur la route et dans la circulation. Les fonctions d’assistance au conducteur comprennent :

En cas de collision imminente, l’Audi pre sense basic de série peut intervenir pour aider à préparer le véhicule à l’impact. Ce processus comprend le début de la fermeture des vitres latérales et du toit ouvrant panoramique, la prétension des ceintures de sécurité avant.

L’Audi pre sense avant de série utilise une caméra pour surveiller la zone située à l’avant du véhicule et fournit des avertissements visuels et sonores pour aider à alerter le conducteur des situations potentiellement dangereuses.

L’Audi side assist en option avec avertissement de changement de voie offre une surveillance des angles morts via des indicateurs LED sur les boîtiers de rétroviseurs extérieurs à des vitesses supérieures à 15 km/h.

L’avertissement de changement de voie (dans le cadre de l’Audi side assist) aide à garder le conducteur dans la voie grâce à une intervention de direction corrective et à des vibrations de roue réglables, à des vitesses supérieures à 60 km/h.

Le Rear cross-traffic assist en option (dans le cadre de l’Audi side assist) aide le conducteur à reculer hors d’une place de stationnement perpendiculaire. Les flèches d’indication sur l’écran MMI peuvent aider à informer le conducteur de l’approche des véhicules et, dans des situations critiques, une tonalité d’avertissement et un coup de frein peuvent être appliqués, incitant le conducteur à arrêter le véhicule.

Le régulateur de vitesse adaptatif livrable avec Stop & Go aide à maintenir une distance définie par rapport au véhicule avant, y compris le freinage et l’accélération au besoin, entre des vitesses de 0 à 153 km/h.

Le système 360° utilise quatre caméras grand angle à 360 degrés pour enregistrer toute la zone immédiatement environnante, projetée sur l’écran MMI, permettant au conducteur de voir autour du véhicule pour faciliter les manœuvres dans les espaces restreints.

Les 2020 A6, A7 et Q8 sont les derniers véhicules de la gamme Audi nommés «Top Safety Pick+» ou «Top Safety Pick»de l’IIHS. En août 2019, l’Audi e-tron est devenu le premier véhicule électrique à être recevoir la distinction «Top Safety Pick+».

Photos : Audi