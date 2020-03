RUF Rodeo Concept 2020 – Un concept off-road sur base des CTR Anniversary et SCR

RUF Automobile vient de dévoiler un étonnant concept car : le Rodeo Concept. Ce véhicule devait être l’une des stars du salon automobile de Genève 2020 qui a été annulé à cause du Coronavirus. Cette voiture tout-terrain du constructeur allemand est basée sur un châssis monocoque en fibre de carbone développé par RUF Automobile et prenant l’apparence d’une Porsche 911.

Le RUF Rodeo Concept a été inspiré par le Rodeo Drive Concours d’Elegance et son fondateur Bruce Meyer, ami de Alois Ruf. Ce concept car a également été inspiré par d’autres amis comme Phillip Sarofim, qui a des racines au Texas.

La voiture présente le même châssis monocoque en fibre de carbone que la RUF CTR Anniversary et la RUF SCR – mais avec un système à quatre roues motrices pour une utilisation en tout-terrain, des pneus tout-terrain Michelin plus gros, une suspension à plus longue course surélevant légèrement la voiture et d’autres détails comme un pare-buffle, des extensions d’aile, des sièges baquet, des projecteurs additionnels, une galerie de toit, des sangles en cuir, une protection avant, …

Le RUF Rodeo peut être motorisé soit par un flat-six atmosphérique de RUF (le 4,0 l de 510 ch de la SCR), soit par le 6 cylindres à plat biturbo de 3,6 litres développant 710 ch de la CTR Anniversary.

« Lorsque nous avons commencé à construire nos propres automobiles, tout était pour le plaisir de conduire », a déclaré Estonia Ruf, directeur marketing de RUF Automobile GmbH. « Le concept Rodeo combine cette passion pour les voitures avec l’amour de la culture occidentale – une appréciation que j’ai trouvée en étudiant à Oklahoma, aux États-Unis. Cette voiture est inspirée par certaines de nos personnes préférées et notre amour pour la campagne. »

Si ce concept attire la sympathie et l’intérêt de clients, il pourrait bien voir le jour via un modèle produit en petite série.

Photos : RUF