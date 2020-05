L’Audi A6 Allroad 2020 nommée ‘Top Safety Pick+’ 2020 par l’IIHS

L’Audi A6 allroad 2020 a été nommée «Top Safety Pick+» 2020 (Meilleur choix de sécurité ) par l’Institut d’assurance pour la sécurité routière (IIHS), la note la plus élevée décernée par l’organisation américaine à but non lucratif.

Grâce aux évaluations de l’IIHS, la carrosserie et la structure de la nouvelle Audi A6 allroad (C8) ont excellé, obtenant la meilleure note «bonne» dans six domaines de performance de résistance aux chocs : évaluations de collision à faible chevauchement avant du côté conducteur et passager, chevauchement avant modéré, impact latéral, résistance du toit et tête contraintes et performances du siège. L’A6 allroad a également obtenu une cote de phares «bonne» avec ses phares à LED de conception Matrix de série avec assistance aux feux de route et ses feux arrière à LED avec clignotants arrière dynamiques.

Les systèmes d’avertissement de collision avant et de freinage d’urgence automatique de série ont valu à l’A6 allroad une cote supérieure aux deux tests de prévention des collisions avant. En cas de collision imminente, l’Audi pre sense basic peut intervenir pour aider à préparer le véhicule à l’impact. Ce processus comprend le début de la fermeture des vitres latérales et du toit ouvrant panoramique et le serrage des ceintures de sécurité avant. L’Audi Pre sense à l’avant peut aider à détecter les piétons et les cyclistes sur la trajectoire du véhicule à des vitesses allant jusqu’à 85 km/h et peut détecter des véhicules à des vitesses allant jusqu’à 250 km/h, et peut déclencher le freinage lorsqu’une collision potentielle est détectée. Les systèmes d’aide à la conduite supplémentaires comprennent un avertissement de sortie de voie de série et un système de caméras vu du haut, qui offre une vue panoramique à 360 degrés de l’extérieur du véhicule et peut aider à manœuvrer dans des espaces restreints.

L’Audi A6 allroad rejoint la berline A6 dans la catégorie «Top Safety Pick +» de l’IIHS. L’A7 et l’Audi Q8 étaient également précédemment désignées comme les «meilleurs choix de sécurité» en 2020 lorsqu’elles sont équipées de phares à LED Matrix en option avec assistance aux feux de route.

Photos : Audi