Un nouveau bâtiment de banc d’essai Porsche pour le développement des phares du futur

Le centre de développement Porsche à Weissach étend ses capacités avec un banc d’essai pour le développement des phares. Outre un parcours d’évaluation de la lumière asphaltée de 100 mètres de long, le bâtiment de 2 700 m² comprendra une zone d’analyse et de test ainsi qu’un laboratoire de mesure de la lumière. Selon la planification actuelle, il commencera à fonctionner à la fin de 2022.

Porsche a toujours suivi le principe selon lequel les modèles du constructeur de voitures de sport devraient être reconnaissables à distance. L’optique des phares joue un rôle important à cet égard. « La technologie dans le domaine de la technologie d’éclairage automobile se développe rapidement. La construction d’un canal lumineux moderne dans le centre de développement de Weissach est donc une étape logique afin de continuer à donner à nos véhicules une identité et une excellente vision nocturne dans le cadre de la technologie d’éclairage. Cela nous permet de développer progressivement la stratégie d’éclairage de Porsche », explique Michael Steiner, membre du directoire de Porsche AG en charge de la recherche et du développement.

Jusqu’à présent, il y a un laboratoire d’éclairage dans le centre de développement Porsche et une section d’évaluation de la lumière d’environ 30 mètres. Une section de mesure externe est utilisée pour les mesures de nuit et pour évaluer la distribution des phares. En raison des développements de la technologie d’éclairage au cours des dernières années, les ingénieurs auront besoin d’un environnement de développement et de test indépendant des conditions météorologiques et de l’heure et offrant des conditions environnementales reproductibles. Avec l’achèvement du canal lumineux, les champs de test précédents se déplaceront également vers le nouveau bâtiment.

Le banc d’essai est construit à côté du studio de design ouvert en 2014 dans le quartier de Mönsheim et est intégré dans la protection naturelle de la cour intérieure du studio à l’intérieur des limites de l’usine. En raison de l’emplacement à proximité immédiate du studio, le développement fonctionnel et design sera désormais réuni en un seul endroit. Après coordination avec les autorités du bâtiment, le canal lumineux est construit pour couvrir la terre. Les travaux de terrassement devraient commencer au troisième trimestre 2020.

« Porsche est synonyme de réflexion durable et d’action dans tous les domaines de l’entreprise », explique Jürgen King, responsable de la construction centrale, de l’environnement et de la gestion de l’énergie chez Porsche AG. « Pour construire le canal lumineux, il est nécessaire de déplacer les masses terrestres correspondantes. Ceux-ci sont temporairement stockés sur les zones existantes de l’usine, traités et partiellement réutilisés dans d’autres chantiers de construction sur le site, comme la nouvelle soufflerie climatique. Toutes les mesures de terrassement suivent un concept écologique global développé précédemment. »

Porsche rend le centre de développement adapté aux technologies du futur : depuis 2010, la société a investi un montant élevé à trois chiffres de millions dans la construction de nouveaux bâtiments et systèmes. Porsche continuera d’investir dans des projets de construction à cet endroit à l’avenir, y compris le nouveau canal d’éclairage.

Photos : Porsche