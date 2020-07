L’Audi e-tron est leader dans son segment sur le marché mondial

Le premier modèle de série entièrement électrique d’Audi est populaire dans le monde entier auprès des clients et des médias. De nombreux prix et tests comparatifs en témoignent. Avec l’e-tron GT, le Q4 e-tron et le Q4 Sportback e-tron, Audi envisage une année électrique 2021 dans les deux sens du terme.

Au premier semestre 2020, Audi a livré 17 641 modèles e-tron à des clients du monde entier. Cela correspond à une augmentation de 86,8% par rapport à l’année précédente – malgré la situation difficile du marché due à la pandémie de coronavirus. Le modèle Audi entièrement électrique est donc en avance sur ses concurrents dans le segment des SUV 100% électriques dans le monde entier. Il s’agit même du SUV électrique le plus vendu en Europe.

L’Audi e-tron est très recherchée sur le marché scandinave notamment. En Norvège, pays pionnier en matière de mobilité électrique, il a été le modèle de voiture particulière le plus vendu au premier semestre. L’e-tron représente 92% du volume des modèles Audi livrés en Norvège. Il représente également une part importante des livraisons en Islande (93%), en Suède (12%) et en Israël (14%). Aux États-Unis, l’e-tron a enregistré une augmentation de ses ventes de plus de 50% par rapport à l’année précédente.

Hildegard Wortmann, membre du comité de direction des ventes et du marketing a déclaré : « L’Audi e-tron est un véritable changement pour nous et illustre clairement notre vision d’une mobilité premium durable et progressive. Notre premier SUV entièrement électrique combine design, tenue de route dynamique et qualité intérieure avec les dernières technologies – pour une conduite sans émissions sans avoir à faire de compromis. L’e-tron marque le début d’une nouvelle ère pour Audi. Nous continuerons cette réussite. »

Charge rapide et qualités d’autonomie comme atout

Le succès de l’Audi e-tron tient principalement à sa convivialité au quotidien. Outre le grand espace de l’habitacle, son autonomie joue ici un rôle décisif. Les distances plus longues peuvent être gérées facilement avec l’e-tron Sportback 55, qui a une autonomie de 446 kilomètres selon le WLPT, et l’e-tron 55, qui a une autonomie de 436 kilomètres (WLTP). Les Audi e-tron bénéficient également de vitesses de charge rapides. La capacité de charge allant jusqu’à 150 kW est disponible pour une proportion importante du processus de charge. Pour une autonomie d’environ 110 kilomètres, le client passe idéalement un peu moins de 10 minutes au terminal de recharge. L’Audi e-tron 55 atteint la barre des 80% de charge après environ 30 minutes.

Le service de recharge e-tron offre un autre grand avantage en termes d’utilisation quotidienne. Le service de recharge premium rend environ 155 000 bornes de recharge publiques dans 25 pays accessibles avec une seule carte de recharge. Lorsque vous conduisez à l’étranger, les clients peuvent recharger leur voiture selon les conditions d’achat locales sans frais supplémentaires. L’application myAudi et le système de navigation Audi facilitent l’utilisation. En plus de planifier l’itinéraire et d’activer les points de recharge, le conducteur est également toujours informé de la disponibilité actuelle de la borne de recharge.

Prix ​​dans de nombreuses catégories

L’Audi e-tron est une gagnante, comme en témoignent les nombreux tests comparatifs et récompenses qu’elle a remportés. En 2019, l’e-tron a remporté plus des deux tiers de tous les tests comparatifs. En outre, les lecteurs du magazine «AUTO BILD Allrad» ont élu en 2019 l’e-tron «voiture à traction intégrale de l’année» dans la catégorie «hybrides à traction intégrale et voitures électriques» en Allemagne. L’e-tron a remporté le «Goldenes Lenkrad» (Volant d’or) dans la catégorie «gros SUV», dominant les concurrents propulsés par un moteur à combustion. Dans le prix de la «voiture de société de l’année 2020», l’e-tron a gagné dans la catégorie «voitures électriques premium / luxe».

L’e-tron est également régulièrement récompensé dans d’autres pays. Aux États-Unis, le modèle a récemment remporté le prix «Wards 10 Best Interiors» pour son intérieur futuriste. Le magazine américain «Green Car Reports» a nommé l’Audi e-tron «meilleure voiture à acheter 2020». L’e-tron a également convaincu l’Institut américain d’assurance pour la sécurité routière (IIHS) lors des essais de collision et a été la première voiture électrique au monde à recevoir le «Top Safety Pick +».

Les innovations techniques de l’Audi e-tron ont également convaincu les experts. Par exemple, Audi a remporté le «Display Industry Award 2020» de la «Society for Information Display» (SID) pour le développement du rétroviseur extérieur virtuel. Ce prix est l’une des plus hautes distinctions de l’industrie. La technologie est également bien accueillie par les clients. Un tiers des acheteurs ont opté pour les rétroviseurs extérieurs à caméra.

Les modèles Sportback et S accompagnent le modèle à succès

L’Audi e-tron marque le début d’une vaste offensive électrique qui comprendra une vingtaine de modèles entièrement électriques d’ici 2025. L’Audi e-tron Sportback a été ajoutée à la famille des e-tron en avril 2020. Les versions «S» des e-tron et e-tron Sportback, qui ont été introduites récemment, constituent le fer de lance sportif de la série de modèles.

Électrique : GT haut de gamme et deux modèles Q dans les starting-blocks

Les succès d’aujourd’hui incitent aux objectifs de demain. Avec le concept Audi Q4 e-tron, Audi a fait découvrir au Salon de Genève 2019 le premier SUV électrique compact de la marque. Avec le Q4 Sportback e-tron, la marque a maintenant présenté le deuxième modèle de la gamme de produits, qui entrera en production en 2021 en tant que coupé SUV. Les deux modèles seront des pierres angulaires importantes de la stratégie électrique.

Les clients peuvent s’attendre à un autre événement majeur à venir l’an prochain. La marque aux quatre anneaux lancera l’Audi e-tron GT. Les performances et un design expressif sont les ingrédients les plus importants de l’e-tron GT. Il met ainsi l’accent sur la sportivité de la marque et continue la success story de l’Audi e-tron avec les modèles électriques Q.

Photos : Audi