Exposition de la Bugatti Chiron Pur Sport à Genève

Après quatre mois, une présentation digitale et sept apparitions réussies dans les plus belles villes d’Europe, la Bugatti Chiron Pur Sport est enfin arrivée à Genève – le lieu où sa première mondiale a dû être annulée en raison de la pandémie du Covid-19. Il n’est donc pas surprenant que cette deuxième étape en Suisse représente l’un des moments les plus exceptionnels de sa tournée européenne.

Bugatti Genève n’a épargné aucun effort pour offrir une scène digne du membre le plus agile de la famille Chiron. Il est clair dès la première seconde que ce showroom élégant et moderne et son équipe sont consacrés à 100% au caractère unique de la marque de luxe française. « Avec mon équipe, nous nous concentrons sur le fait d’être bien plus qu’un concessionnaire. Nous offrons un service de conciergerie privé pendant tout le processus de vente ainsi qu’après l’achat », explique le directeur général de Bugatti Genève Frédéric Manfrini. « Le plus récent membre de la famille Bugatti est orienté vers l’agilité dans tous les sens du terme. Il repousse non seulement les limites de ce qui est physiquement possible, mais rend l’expérience de conduite émotionnellement tangible. Nous avons hâte d’offrir à nos clients cette expérience de conduite pure et émotionnelle avec une voiture aussi extrême que la Chiron Pur Sport. »

Depuis sa première mondiale digitale en mars 2020, de nombreux enthousiastes de la marque dans le monde entier comptent déjà parmi les admirateurs de la nouvelle Bugatti Chiron Pur Sport. Les présentations en directe lors de la tournée européenne exclusive ont encore accru l’intérêt des clients, ce qui se reflète dans les retours très positifs et les excellents chiffres de vente.

Photos : Bugatti