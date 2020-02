Le Lamborghini Urus remporte le prix « Best Cars 2020 » dans la catégorie Grands SUV / Véhicules tout-terrainn décerné par les lecteurs d’Auto Motor und Sport.



Avec près de 103 000 participants de 13 magazines automobiles à travers l’Europe et la Chine, le prix « Best Cars » est très apprécié par l’industrie et les amateurs de voitures. Le PDG d’Automobili Lamborghini, Stefano Domenicali, a reçu le prix à Stuttgart.

Photos : Lamborghini