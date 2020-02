Spielwarenmesse 2020 – Calendrier 2020 Franzis : miniature Porsche 911 Carrera RS au 1:24

A l’occasion du salon du jouet 2020, l’éditeur Franzis a dévoilé ses dernières nouveautés, notamment les calendriers de l’Avent 2020. L’un deux est une belle surprise : la miniature de la Porsche 911 Carrera RS 2.7 à monter à l’échelle 1:24, accompagnée d’un livret dédié.

Franzis s’est fait une spécialité : les calendriers de l’Avent incluant des véhicules à monter durant les 24 premiers jours du moi de Décembre. A l’occasion du plus important salon du jouet d’Europe se tenant chaque année fin janvier, Franzis exposait sur son stand ses dernières créations, axées principalement sur l’automobile et notamment Porsche.

En 2018, Franzis avait lancé le calendrier de l’Avant incluant une miniature rouge au 1:43 de la Porsche 911 de 1965. En 2019, la même miniature via un calendrier était proposée en bleu, accompagné d’une autre nouveauté : un tracteur Porsche-Diesel Master 419 au 1:43.

En 2020, on renouvelle l’opération avec une déclinaison verte de la 911 et surtout l’arrivée d’une plus grosse miniature avec des ouvrants.

Le modèle choisi est assez emblématique : la Porsche 911 Carrera RS 2.7. Cette miniature, fabriquée comme celles aux 1:43 par Welly, est proposée à l’échelle 1:24 avec de nombreux éléments permettant d’obtenir un modèle plus détaillé et ludique. Le capot moteur ainsi que les portes s’ouvrent. La direction est fonctionnelle, permettant de tourner les roues avant.

Une documentation en anglais et en allemand de plusieurs dizains de pages permet monter cette miniature mais aussi découvrir l’histoire de Porsche et de ce modèle.

Ce calendrier de l’Avent sera disponible à la vente dès le second trimestre 2020.

