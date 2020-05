Le ministre-président Markus Söder visite l’usine Audi à Ingolstadt

Le ministre-président de Bavière, le Dr Markus Söder, a visité lundi 11/05/2020 l’usine Audi à Ingolstadt pour assister au redémarrage de la production ainsi qu’aux nombreuses mesures prises pour protéger la santé des travailleurs. De plus, il a profité de l’occasion pour une réunion personnelle avec le nouveau président du conseil d’administration d’Audi, Markus Duesmann, pour lui parler de l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’industrie automobile. Le directeur de l’usine, Achim Heinfling, a guidé le ministre président avec Markus Duesmann et Peter Mosch, le président du comité général d’entreprise, à travers l’installation de production. À partir d’aujourd’hui, Audi fabriquera à nouveau les Audi A3 et Q2 sur une même ligne en rotation à trois équipes après le début de la production il y a deux semaines après un arrêt de production lié au coronavirus. La société prévoit également de reprendre la production des Audi A4 et A5 par étapes à partir de fin mai 2020. Alors que la production redémarre, l’accent sera mis à tout moment sur la protection de la santé des employés. Au cours de sa visite, le ministre-président Söder a eu un aperçu des nombreuses mesures prises pour se conformer aux règles en matière de distanciation sociale et d’hygiène et pour aider les gens à éviter les contacts les uns avec les autres.

Dr. Markus Söder, ministre bavarois Président : « La voiture est le cheval de trait de notre industrie. Nous voulons une prime d’innovation de 4 000 euros pour les voitures à faibles émissions et une prime de recyclage de 1 000 euros pour les voitures plus anciennes. Protection du climat et mobilité abordable et à l’épreuve du temps vont de pair. Nous avons besoin d’une impulsion directrice durable dans cette crise. Surtout en période de récession imminente, les politiciens doivent et vont donner un signal fort. C’est pourquoi nous garantissons des emplois, protégeons le climat et améliorons la compétitivité de notre industrie automobile. Cela peut même nous catapulter en avant après la crise des coronavirus. »

Markus Duesmann, président du conseil d’administration d’AUDI AG : « Grâce à l’engagement de nos collaborateurs, nous avons réussi à redémarrer progressivement nos usines en Europe et en Chine. Nous mettons tout en œuvre pour qu’Audi puisse se mettre en route après cette période difficile. Néanmoins, nous allons nous pencher sur les séquelles de la pandémie pendant un certain temps encore. Il est donc d’autant plus important pour nous d’échanger fréquemment des informations avec le gouvernement de l’État de Bavière. »

Peter Mosch, président du comité d’entreprise général d’AUDI AG : « Nous nous félicitons du soutien que le gouvernement bavarois a apporté à l’industrie automobile nationale. Les premières lignes de production d’Audi fonctionnent à nouveau tout en respectant les réglementations en matière d’hygiène et de distanciation sociale. Maintenant, l’important est que nous envoyions les bons signaux pour relancer l’ensemble de l’économie bavaroise et allemande. Fournir à l’industrie automobile une assistance ciblée sous la forme d’une prime à l’achat d’un nouveau véhicule aurait un impact énorme sur l’environnement et les emplois dans notre pays. »

