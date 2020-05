Livre CURVES N°12 : Thailand de Stefan Bogner & Ben Winter – Delius Klasing

Le photographe Stefan Bogner sort un nouveau et 12ème tome dans sa série de livres CURVES sur un pays offrant les virages très exotiques : la Thaïlande. Après les routes en majorité montagneuses dans les Alpes, dans le Sud de l’Europe et en Amérique, CURVES nous emmène dans des paysages à couper le souffle en Asie via le livre « CURVES N°12 : Thailand – Norden/North // Süden/South » publié par Delius Klasing.

Une invitation au voyage

Le spécialiste de la photographie de paysages routiers (notamment des cols et autres routes de montagne) et auteur d’ouvrages de la collection CURVES (routes de France, Italie, Autriche, Amérique, Écosse et Allemagne) – Stefan Bogner – nous emmène cette fois dans de nouvelles contrées plus exotiques où les road-trips semblent fabuleux : la Thaïlande avec ses routes incroyables, que cela soit au Nord et au Sud du pays.

Pour ce 12ème volume, le photographe, auteur et pilote Porsche se retrouve dans un pays plutôt étranger pour un grand nombre d’automobilistes : la Thaïlande. La première édition asiatique de CURVES est un voyage visuellement époustouflant à travers les courbes les plus exotiques du monde.

Les passionnés d’automobile, les fans de moto et les cyclistes sont toujours en recherche de nouvelles routes fantastiques, de perspectives écrasantes et de beaux sites.

Avec la Thaïlande, tout est réuni pour être comblé et passer de superbes moments sur la route et sur ses côtés avec de très beaux sites à visiter. Les virages des routes thaïlandaises sont incroyables. Stefan Bogner nous retranscrit son périple via de superbes photos nous transportant dans un autre monde.

Ni dans les Alpes, ni dans les Pyrénées, ni en Écosse, ni à Majorque ni lors de la traversée des montagnes Rocheuses, vous ne trouverez ces sensations de conduite via des courbes sans fin traversant la forêt tropicale, reliant les villes palpitantes et longeant des plages paradisiaques.

Le Nord du pays contraste totalement avec le Sud, avec des courbes folles dans la jungle et autres décors fantastiques. Le Sud est plus baigné par les plages et des rochers imposants.

En plus des très nombreuses photos terrestres et aériennes, le douzième volume de la série CURVES recommande également – en anglais et en allemand – des restaurants et des hôtels sélectionnés en plus des plus beaux itinéraires et rues.

Le livre se termine par un échange avec un club Porsche local et une balade aux côtés d’autres modèles du constructeur de Zuffenhausen. Porsche a d’ailleurs mis à disposition un Taycan offrant une rupture avec différentes 911 et même une 918 Spyder.

Avis

En cette période de confinement et de déplacements réduits, ce livre en anglais et en allemand tombe à pic afin de s’évader et « changer d’air ».

Cette édition de CURVES offre une forte dose de conduite émouvante et jette un nouveau regard sur le pays et ses habitants, avec des images fantastiques, des cartes, des recommandations d’itinéraire et des conseils d’hôtels pouvant servir pour un futur voyage.

Une carte en couleur est également fournie indiquant les parcours effectués par Stefan Bogner, au Nord et au Sud de la Thaïlande. Cette dernière affiche également les différents spots photos mais aussi les quelques lieux conseillés par les auteurs.

La qualité de d’impression est comme toujours excellente chez Delius Klasing, avec un livre assez épais au rapport qualité prix imbattable : 15 euros TTC.

Si vous recherchez un prochain lieu pour un roadtrip, la Thaïlande est un choix à privilégier. Ce livre pourra vous être d’une aide précieuse en tant que guide.

Ce livre est disponible directement chez l’éditeur et en librairie.

Caractéristiques

288 pages

280 photos

Auteurs : Stefan Bogner & Ben Winter

Dimensions : 21,1 x 28 x 2 cm

Langues : Anglais & Allemand

Publication : Avril 2020

Éditeur : Delius Klasing

ISBN : 978-3-667-11837-0

Prix : 15 euros TTC

Photos : 4Legend.com