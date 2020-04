Le Porsche Taycan élu voiture mondiale de l’année 2020

Lors des World Car of the Year Awards 2020 (WCOTY), le Porsche Taycan a remporté deux catégories : les titres mondiaux de voiture de luxe et de voiture performante. Au World Performance Award, la berline électrique a réussi un triplé historique contre la 911 et la 718 Spyder / Cayman GT4. En outre, la voiture de sport électrique a également remporté l’électrion World Luxury Car. 86 journalistes automobiles internationaux ont voté et évalué plus de 50 voitures neuves. Les gagnants ont été annoncés lors d’une conférence en ligne en direct par l’organisation WCOTY.

Michael Steiner – membre du Directoire en charge de la recherche et du développement a reçu le prix : « Cette double victoire dans les catégories World Performance Car et World Luxury Car souligne ce que nous voulions réaliser lorsque nous avons développé le Taycan. Nous voulions créer une voiture de sport entièrement électrique axée sur le conducteur qui peut rivaliser avec n’importe quelle voiture performante. Dans le même temps, nous nous sommes concentrés sur la facilité d’utilisation quotidienne sans compromis et le luxe et le confort contemporains et numériques pour quatre passagers. Nous sommes ravis que le jury WCOTY récompense ces efforts. »

De nombreuses récompenses sur les principaux marchés

Certains modèles récents Porsche ont reçu de nombreuses distinctions. Le Porsche Taycan, ainsi que la nouvelle 911, lancée l’année dernière, ont déjà remporté une quarantaine de prix internationaux, principalement sur les principaux marchés d’Allemagne, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Chine. Pour la Porsche Taycan, il s’agit par exemple :

• Car of the Year par le magazine Top Gear (Royaume-Uni)

• Game Changer of the Year par le magazine Top Gear (Royaume-Uni)

• The China Green Car of the Year : Voiture chinoise de l’année (CCOTY)

• German Car of the Year : jury de la voiture allemande de l’année (GCOTY)

Il a également reçu le prix de l’innovation du magazine Connect (Allemagne).

La Porsche 911 a été lauréate à deux reprises du choix des lecteurs du magazine auto, motor und sport magazine (Allemagne) pour les meilleures voitures – une fois en tant que coupé, une fois en tant que cabriolet – et a également remporté les prix suivants :

• Auto Trophy : choix des lecteurs du magazine Auto Zeitung (Allemagne)

• Best Performance Car of the Year : magazine Auto Express (Royaume-Uni)

• Best Driver’s Car : magazine Motor Trend (États-Unis)

• The China Performance Car of the Year : jury de la voiture chinoise de l’année (CCOTY)

« Nous sommes très heureux d’avoir reçu ces prix. Ils reflètent les commentaires positifs de nos clients et sont une grande incitation pour nos travaux futurs », explique Oliver Blume, président du directoire de Porsche AG. « Nous nous considérons comme des pionniers de la mobilité durable et avons amené une voiture de sport émotive et très innovante sur la route avec la Taycan – entièrement électrique et 100% Porsche. »

Parlant des récompenses remportées par la nouvelle Porsche 911, Blume a déclaré : « La 911 nous maintient sur la voie du succès depuis près de 60 ans grâce à son design distinctif. Quand un enfant dessine l’image d’une voiture de sport, elle ressemble souvent à une 911. Nous avons continuellement et constamment développé son concept technique unique. Avec le moteur à l’arrière et la clé de contact à gauche, la 911 est devenue une icône – ainsi que la référence par rapport à laquelle chaque voiture de sport est comparée. »

Photos : Porsche