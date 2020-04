Une nouvelle collection Automobili Lamborghini par Supreme pour le printemps-été 2020

Le constructeur automobile Automobili Lamborghini s’associe à Supreme, une marque de skateboard basée à New York, pour sortir une collection capsule, c’est à dire une ligne de vêtements en édition limitée.

La collection mise en avant par le skater de New York – Tyshawn Jones – se compose de différents produits comme une veste de à capuche, un t-shirts, un maillot de hockey, une combinaison, une planche à roulettes et un bonnet, présentée dans les couleurs les plus emblématiques de Lamborghini.

« Lamborghini reconnaît un esprit et un dynamisme chez Supreme qui résonnent avec sa propre marque », a déclaré Katia Bassi, directrice du marketing et de la communication d’Automobili Lamborghini. « Cette collection combine l’essence du design et des performances super sportives Lamborghini avec des vêtements de rue emblématiques. »

Photos : Lamborghini